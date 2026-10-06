O prăjitură germană oferită Papei Leon, prea fragilă pentru transportul cu avionul, a fost dusă la Roma cu maşina

<1 minut de citit Publicat la 18:20 06 Oct 2026 Modificat la 18:23 06 Oct 2026

Papa Leon, alături de Michael Kretschmer, premierul Saxoniei, după ce i s-a oferit desertul tradiţional german în cadrul unei audiențe private la Vatican. Sursa foto: Hepta

O prăjitură tradiţională cu fructe de Crăciun (stollen), preparată în regiunea Erzgebirge din estul Germaniei şi destinată să-i fie oferită în dar Papei Leon al XIV-lea, a fost transportată până la Roma într-un vehicul oficial, au anunţat marţi autorităţile din Dresda, capitala Saxoniei, potrivit DPA, conform Agerpres.

Prăjitura, care cântăreşte circa patru kilograme, a fost considerată prea fragilă pentru a fi transportată cu avionul, a spus cancelaria landului Saxonia.

Prim-ministrul Saxoniei, Michael Kretschmer, a dus darul special la Vatican cu prilejul unei audienţe private la sfârşitul lunii septembrie. Se pare că prăjitura era prea voluminoasă pentru a fi luată în cabină şi prea fragilă pentru a fi plasată la cală, au spus oficialii.

Vehiculul oficial a transportat, de asemenea ,şi alte daruri şi documente. Nu au fost oferite informaţii privind costurile acestei operaţiuni.

Stollen este un cozonac dens, umplut cu fructe, nuci şi pastă de migdale şi servit de obicei de Crăciun şi de Paşte.