O tânără care făcea alpinism în costum de baie a murit degerată într-un parc național

O tânără cunoscută pe rețelele sociale pentru expedițiile sale montane în costum de baie, a avut parte de o moarte cumplită. Tânăra a murit degerată în Parcul Național din Taiwan.

Gigi Wu avea 36 de ani și îi plăcea foarte mult să călătorească. S-a autointitulat „Alpinista în bikini”.

Recent a pornit singură într-o expediție în Parcul Național Yushan. După doar o săptămână, aceasta și-a sunat o prietenă și i-a spus că a căzut într-o râpă.

O echipă de salvatori a început să o caute, dar a găsit-o abia după 28 de ore. Din păcate, nu au mai putut face nimic fiindcă era deja moartă.

'Bikini hiker' who climbed mountains in barely-there swimwear freezes to death https://t.co/xhlsrBJ2W9 pic.twitter.com/BnpXaxP6CH