O țară africană cu zăcăminte uriașe de bauxită cere 1,9 miliarde de dolari de la SUA și China pentru a construi un port gigant

2 minute de citit Publicat la 22:39 16 Noi 2026 Modificat la 22:39 16 Noi 2026

Noua facilitate s-ar număra printre cele mai mari proiecte portuare din Africa. FOTO: Profimedia Images

Guineea vrea să construiască unul dintre cele mai mari porturi maritime din Africa, cu o investiție de 1,9 miliarde de dolari, și negociază finanțarea cu SUA, China și instituții financiare internaționale. Proiectul ar urma să valorifice exporturile record de resurse minerale ale țării, cel mai mare producător de bauxită din lume, și să consolideze rolul său în comerțul internațional după lansarea exploatării uriașului zăcământ de fier Simandou, potrivit Business Insider Africa.

Noua facilitate s-ar număra printre cele mai mari proiecte portuare din Africa și se așteaptă să consolideze poziția Guineei în lanțurile globale de aprovizionare cu materii prime, în urma lansării uriașului său proiect de exploatare a minereului de fier de la Simandou.

Ministrul Minelor, Bouna Sylla, a declarat că guvernul a finalizat studiile de fezabilitate și poartă discuții privind finanțarea cu potențiali investitori, printre care se numără Corporația Financiară Internațională pentru Dezvoltare a SUA (US International Development Finance Corporation), investitori chinezi, Banca Mondială, Banca Africană de Dezvoltare, Corporația Financiară Africană și Corporația Financiară Internațională.

Potrivit unei relatări Reuters, portul propus ar avea un pescaj de 20 de metri, ceea ce i-ar permite să primească nave de tip Capesize, care pot transporta până la 200.000 de tone metrice de marfă. Sylla nu a precizat când se așteaptă guvernul să selecteze investitorii sau să înceapă construcția.

Următorul pariu major al Guineei în infrastructură, după Simandou

Portul reprezintă cea mai ambițioasă investiție a Guineei în infrastructură de la dezvoltarea proiectului de exploatare a minereului de fier de la Simandou, în valoare de 23 de miliarde de dolari. Acesta a început să livreze prima producție comercială la sfârșitul anului 2025, după decenii de întârzieri.

Dezvoltat în comun de Rio Tinto, compania chineză Baowu Steel și alți parteneri, proiectul Simandou include o cale ferată de 600 de kilometri, care leagă zona minieră din sud-estul Guineei de un terminal de export în ape adânci din Morebaya.

Se estimează că proiectul va transforma Guineea într-un important furnizor mondial de minereu de fier, capacitatea de producție urmând să ajungă la 120 de milioane de tone anual.

Noul port este însă conceput pentru a servi unui scop mai larg. Spre deosebire de infrastructura de export dedicată proiectului Simandou, facilitatea propusă ar urma să deservească societăți miniere, transportul maritim de containere și operatori industriali, permițând diferitelor companii să utilizeze în comun infrastructura de transport și logistică.

Exporturile record de bauxită consolidează argumentele Guineei

Bogăția minerală a Guineei oferă o justificare comercială solidă pentru această investiție. Țara este cel mai mare producător de bauxită din lume, exporturile sale atingând un nivel record de 182,8 milioane de tone în 2025, în creștere cu 25% față de anul precedent. China a reprezentat aproximativ 74% din livrările de bauxită ale Guineei.

Industria minieră joacă deja un rol disproporționat de important în economia țării. Potrivit Inițiativei pentru Transparența Industriilor Extractive (Extractive Industries Transparency Initiative), sectorul a contribuit cu aproximativ 20% la PIB și a generat 93% din veniturile din exporturi în 2023.

De ani de zile, companiile miniere care operează în Guineea și-au dezvoltat, în mare parte, propriile căi ferate și terminale de export pentru a transporta mineralele către piețele internaționale.

Portul propus ar introduce un model de infrastructură comună, reducând potențial dependența de facilitățile individuale ale companiilor miniere și creând, în același timp, capacitate pentru alte activități comerciale.

Obiectivul mai amplu al guvernului este de a utiliza resursele minerale și investițiile în infrastructură pentru a transforma Guineea într-un centru regional de logistică și comerț.