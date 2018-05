O țară este în pericol să dispară

Foto: Pixabay.com

Populația uneia dintre cele mai mari puteri ale lumii, în pericol. Criza demografică e atât de gravă, încât țara "ar putea în cele din urma să dispară".

Specialiștii în domeniu susțin că la oră actuală japonezii suferă de ceea ce ei numesc "sindrom al celibatului": ținerii niponi nu mai sunt deloc interesați să aibă o relație, scrie The Guardian. Iar pentru guvernul țării, lucrurile căpăta deja o amploare națională.

Japonia are deja una dintre cele mai mici rate ale natalității. Populația să număra în prezent 126 de milioane de locuitori, dar se micșorează de la an la an. Așa că, pentru 2060, se estimează că acest număr va fi mai mic cu o treime.