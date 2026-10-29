O țară europeană vrea să reducă viteza maximă pe autostrăzi la 80 km/h. Motivul: să facă economie la carburanți

1 minut de citit Publicat la 23:21 29 Oct 2026 Modificat la 23:29 29 Oct 2026

Elveția ar putea reduce viteza maximă pe autostrăzi la 80 km/h. Foto: Getty Images

Elveția ar putea reduce viteza maximă pe autostrăzi la 80 km/h, pentru a economisi combustibil în cazul unei penurii grave. Autoritățile analizează această măsură în contextul problemelor tot mai mari de aprovizionare cu produse petroliere, însă deocamdată nu a fost luată nicio decizie, relatează Blick.

Potrivit ziarului „Schweiz am Wochenende”, Oficiul Federal pentru Aprovizionarea Economică a Țării (OFAE) a înaintat în această toamnă, în cadrul administrației federale, o propunere privind reducerea vitezei maxime la 80 km/h pe autostrăzile din Elveția, în cazul unei crize grave de combustibil.

Instituția a confirmat că măsura este analizată. „În cazul unei penurii grave, această măsură ar completa utilizarea rezervelor obligatorii de combustibil și ar permite economii suplimentare”, au explicat reprezentanții OFAE.

În prezent, situația aprovizionării cu produse petroliere este considerată „foarte tensionată”.

Autoritățile urmează să stabilească în ce condiții ar putea fi introdusă limita de 80 km/h și cât combustibil s-ar economisi prin aplicarea acesteia. Până acum nu a fost luată nicio decizie, precizează „Schweiz am Wochenende”.

Totuși, dacă Elveția s-ar confrunta cu o penurie gravă de carburanți, Consiliul Federal ar putea dispune reducerea vitezei maxime pe autostrăzi.

Elveția se confruntă cu probleme de aprovizionare cu combustibil

Aprovizionarea cu carburanți a devenit o preocupare pentru autoritățile elvețiene în ultimele săptămâni. Vineri, guvernul federal a autorizat utilizarea a până la 45 de milioane de litri de motorină din rezervele obligatorii ale țării, cantitate care reprezintă puțin sub 4% din stocurile disponibile.

Decizia a fost luată inclusiv din cauza întârzierilor în livrarea combustibilului, provocate de ploile abundente din sudul Franței.

Problemele au început încă din septembrie, când autoritățile au fost nevoite să apeleze la rezervele de combustibil după o defecțiune la rafinăria Cressier, singura rafinărie de petrol din Elveția. Aceasta și-a întrerupt activitatea timp de aproximativ două săptămâni, în urma unei probleme tehnice.

În plus, prețurile carburanților nu sunt influențate doar de cotațiile petrolului și de incertitudinile de pe piețele internaționale, ci și de costurile transportului.

Nivelul scăzut al apei pe Rin îngreunează în prezent navigația și face mai scump transportul combustibilului importat, potrivit Blick.