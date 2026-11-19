Oamenii sunt înlocuiți cu roboți în SUA. Companiile încearcă să acopere deficitul de forță de muncă cu „coboți” și „roboți portat”

4 minute de citit Publicat la 22:54 19 Noi 2026 Modificat la 22:54 19 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Companiile americane se întrec în a instala mai mulți roboți industriali în fabrici și depozite, din cauza creșterii costurilor și crizei deficitului de forță de muncă care amenință să sufoce un boom al producției americane, scrie Financial Times.

Companiile nord-americane au comandat aproape 11.000 de roboți în al treilea trimestru al anului 2026, în creștere cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Asociației pentru Avansarea Automatizării. Comenzile au crescut cu 56%.

Peggy Johnson, director executiv al Agility, o companie de robotică listată la Nasdaq luna aceasta, a declarat că multe firme producătoare se confruntă cu „o problemă existențială legată de forța de muncă pe care nu o pot obține”.

„Există o forță de muncă mai în vârstă care face munci manuale, repetitive și care se pensionează, avem o forță de muncă mai tânără care nu mai caută aceste locuri de muncă”, a declarat Johnson pentru FT.

Administrațiile americane succesive au folosit o combinație de credite fiscale generoase și tarife punitive pentru a încuraja companiile să „relocheze” producția, pe fondul îngrijorărilor legate de declinul postindustrial din inima Americii și de concurența tot mai mare din partea Chinei.

Împreună cu dorința post-Covid de a reduce dependența de lanțurile de aprovizionare globale fragile, această mișcare a generat investiții de sute de miliarde de dolari în industria prelucrătoare din SUA în ultimul deceniu.

Însă inflația în creștere și aplicarea neregulată a tarifelor de către președintele Donald Trump au cauzat o scădere a cheltuielilor pentru construcțiile legate de producție din 2025, în timp ce ocuparea forței de muncă în acest sector a rămas în general constantă.

Mike Conway, partener la McKinsey specializat în consilierea companiilor industriale, a declarat că, în loc să construiască noi fabrici, majoritatea producătorilor din SUA caută să deblocheze „capacitatea latentă” din instalațiile existente, inclusiv prin automatizare.

„Având în vedere nevoia de scalare, vedem cum automatizarea devine noua normalitate”, a spus el.

Roboții industriali variază de la umanoizi la brațe robotice, coboți și așa-numiții „roboți portal” care pot transporta mărfuri de-a lungul axelor perpendiculare. Susținătorii argumentează că aceștia îi eliberează pe angajații umani de sarcini „plictisitoare, murdare și periculoase”, cum ar fi inspecțiile de rutină, ridicarea obiectelor grele sau manipularea materialelor periculoase.

În mod tradițional, doar producătorii foarte mari, cum ar fi cei de automobile, au reușit să implementeze roboți la o scară necesară pentru a justifica costul acestora. Însă progresele tehnologice, inclusiv capacitatea de a antrena roboți în medii virtuale, au redus barierele de intrare pentru companiile mult mai mici.

Sebastian Montalvo, directorul executiv al furnizorului de produse aerospațiale și de apărare M3 Aerospace, cu sediul în Texas, a declarat că automatizarea va permite companiei sale, care are 11 angajați, să crească mai rapid cu mai puțini oameni. „Modul în care operăm acum este că avem un operator, o mașină, dar cred că cu tehnologia și robotica am putea avea un operator, cinci mașini”, a spus el. Alex Shikany, vicepreședinte executiv al A3, a remarcat că, în timp ce companiile auto au plasat în mod tradițional cea mai mare parte a comenzilor de roboți din America de Nord, sectoarele non-auto, inclusiv logistica, agricultura, științele biologice și electronica, reprezintă acum împreună mai mult de jumătate din acest sector.

„Este un semn bun pentru industria roboticii pe măsură ce avansăm, deoarece depinde mai puțin de un singur tip de client”, a spus el.

Cu toate acestea, unii experți susțin că viteza automatizării în SUA nu este încă suficient de rapidă pentru a face țara competitivă la nivel internațional.

Robert Atkinson, fondator și cercetător senior la think-tank-ul Information Technology and Innovation Foundation, a declarat că, având în vedere că, având în vedere costurile forței de muncă din SUA mult mai mari decât cele din China, companiile americane ar trebui să automatizeze și mai agresiv.

„Trebuie să dublăm, sau să triplăm cantitatea de automatizare robotică în termen de cinci până la opt ani, altfel cred că vom pierde o parte semnificativă din ceea ce a mai rămas din producția noastră în favoarea Chinei”, a spus el. „Dar nu suntem nici pe departe.”

Analiștii observă că majoritatea roboților instalați în SUA provin din străinătate, ceea ce alimentează o tensiune în politicile administrației Trump între dorința sa declarată de a relansa producția americană și nemulțumirea sa față de creșterea numărului de roboți aduși în țară.

Experții observă o ironie a situației în care aceeași lipsă de competențe care determină companiile să automatizeze este probabil să submineze eforturile de automatizare din SUA. Conform unui indice recent al deficitului de forță de muncă, întocmit de Alianța pentru Meserii Calificate din America, tehnicienii necesari pentru instalarea și întreținerea sistemelor automatizate sunt mai puțini decât în ​​aproape orice altă categorie de lucrători calificați.

Johnson de la Agility consideră că cererea din partea companiilor pentru roboți va continua să crească.

Însă Atkinson de la ITIF avertizează că investițiile în roboți pentru a obține creșteri ale productivității în vechile fabrici nu vor relansa producția americană.

„Când construiești lucruri noi de la zero, folosești echipamente și tehnologie de ultimă generație la nivel global - asta vedem că fac chinezii”, a spus el.

„Dar modernizând cumva fabricile existente este pur și simplu mai greu de făcut”, spune acesta.