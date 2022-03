Armata ucraineană ar mai fi eliminat un ofițer rus de rang înalt, decorat de Putin

Potrivit Nexta_tv, Zaharov ar fi murit în luptele din districtul Brovary, situat în regiunea Kiev.

Presa ucraineană menționează că în confruntările cu forțele ucrainene în zona menționată, grupurile tactice de nivel batalion ale regimentelor ruse de tancuri 6 și 239 au suferit pierderi grele și s-au retras pe poziții defensive.

Nexta_tv publică o fotografie a lui Zaharov alături de Vladimir Putin și adaugă că ofițerul a fost decorat de președintele rus în 2016, pe când avea gradul de maior.

Colonel Andrei Zakharov, commander of a #Russian tank regiment, was eliminated by the AFU in the Brovary district of #Kyiv region.



He received the Order of Courage from the hands of Vladimir Putin in 2016, #Ukrainian media reported. pic.twitter.com/OLI9NkB6AA