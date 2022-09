"Europa va sta alături de voi la fiecare pas". Olena Zelenska, oaspetele de onoare al preşedintelui Comisiei Europene la discursul despre Starea Uniunii

Ursula von der Leyen a anunțat prezența Olenei Zelenska la discursul pe care îl va susține miercuri, despre starea Uniunii.

"Sunt încântată să o salut pe Prima Doamnă Olena Zelenska, invitata mea de onoare pentru discursul de mâine (miercuri - n.r.) privind starea Uniunii. Curajul poporului ucrainean a emoționat și inspirat lumea întreagă. Europa va fi alături de voi la fiecare pas. Vom rămâne împreună", a scris președinta Comisiei Europene, marți seara, pe Twitter.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susține cel de-al treilea discurs al său privind starea Uniunii miercuri, la ora 10:00 a.m. (ora României).

Discursul va fi urmat de o dezbatere, în plen, cu membrii Parlamentului European.

I am delighted to welcome First Lady Olena @ZelenskaUA, my guest of honour for tomorrow’s State of the Union address.



The courage of Ukrainian people has touched and inspired the world.



Europe will stand with you every step of the way.



We will #StandStrongTogether#SOTEU pic.twitter.com/Ig6lHqefK2