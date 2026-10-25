Opoziția israeliană se consolidează într-un „bloc anti-Netanyahu” înainte de alegerile de marți. Cine ar putea fi noul premier

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Opoziția anti-Netanyahu din Israel se consolidează și crește în sondaje cu șase zile înaintea alegerilor. Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar, favorit în sondaje înaintea alegerilor generale de marţi din Israel, şi Avigdor Liberman, liderul partidului Israel Beitenu, şi-au consolidat strategia de vot pentru a-l înlătura de la putere pe premierul Benjamin Netanyahu, la câteva zile după un schimb de acuzaţii care deschisese o breşă în blocul opoziţiei, relatează, miercuri, EFE, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat comun, publicat miercuri de partidele lor pe Twitter, Eisenkot şi Liberman s-au întâlnit marţi seara şi au convenit că „efortul cel mai important acum este să creştem participarea” la alegeri, la care blocul opoziţiei are încredere că îl poate scoate pe Netanyahu de la guvernare după patru ani.

Cei doi lideri au vorbit și de importanţa de a vota „unul dintre cele patru partide ale blocului celor care servesc”, referindu-se la formaţiunile care susţin recrutarea obligatorie a evreilor ultra-ortodocşi, şi de a nu irosi votul pe partide care nu trec pragul electoral.

Eisenkot şi Liberman s-au angajat să menţină cooperarea „pentru a obţine victoria şi înlocuirea guvernului eşecului", referindu-se la guvernul premierului Netanyahu pe care opoziţia îl consideră responsabil pentru greşelile care au permis atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Întâlnirea are loc la cinci zile după ce Lieberman l-a acuzat pe Eisenkot că plănuieşte un guvern de uniune cu partidul Likud al lui Netanyahu după alegeri şi l-a numit „Benny Gantz 2”, referindu-se la fostul ministru centrist care s-a alăturat cabinetului de război al lui Netanyahu după 7 octombrie, potrivit ziarelor The Times of Israel şi Ynet.

Eisenkot, al cărui partid este dat de sondaje ca fiind cel mai probabil câștigător al alegerilor şi care a susţinut mereu că nu s-ar integra într-un guvern cu Netanyahu, a negat apoi această acuzaţie.

Likud, la rândul său, a susţinut într-un comunicat că marţi seară „a ieşit la lumină” un acord între Eisenkot, Lieberman şi fostul prim-ministru Naftali Bennett (din partidul de opoziţie Împreună) cu un deputat arab pentru a aproba legea „anti-Netanyahu”, aşa cum sunt cunoscute propunerile pentru a împiedica ca un deputat urmărit penal să formeze guvernul, referindu-se la procesul pentru corupţie în care este implicat prim-ministrul.

Un nou guvern nu ar fi posibil fără sprijinul partidelor arabe

Partidele arabe deţin în Israel cheia unui posibil guvern format de opoziţie împotriva premierului Netanyahu deoarece blocul de opoziţie nu ar ajunge la majoritate fără sprijinul lor, conform sondajelor.

Likud nu a prezentat dovezi ale presupusului acord şi nici nu a precizat cum a ieşit la iveală acesta, iar niciunul dintre cei vizaţi nu a confirmat veridicitatea sa.

Totodată, miercuri, liderul Democraţilor de stânga din Israel, Yair Golan, a avertizat despre posibile campanii militare „în scopuri politice” ordonate de premierul Netanyahu cu câteva zile înainte de alegeri, după informaţiile despre un posibil atac asupra Iranului împiedicat de SUA.

„Netanyahu este un lider bolnav şi slab care se agaţă de putere cu forţa şi este dispus să pună în pericol securitatea Israelului pentru a se salva pe sine”, a spus Golan într-un mesaj pe Twitter, de miercuri.

Potrivit ziarului Financial Times, premierul Netanyahu face presiuni pentru a relua atacurile de amploare asupra Iranului şi a ajuns să pregătească un plan în acest sens în urmă cu zece zile, deşi în cele din urmă dorinţa sa nu s-a concretizat din cauza opoziţiei lui Trump.

Luni, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a călătorit în Israel pentru a se întâlni cu Netanyahu într-o vizită care nu a fost anunţată anterior şi în cadrul căreia, potrivit unui purtător de cuvânt al cancelariei prim-ministrului israelian, au discutat despre situaţia din Orientul Mijlociu.

În opinia lui Yair Golan, Netanyahu „nu are nicio legitimitate să atragă Israelul într-o altă campanie militară din motive politice şi personale în ajunul alegerilor”.

„Vieţile soldaţilor şi cetăţenilor noştri nu sunt o monedă de schimb în lupta lor pentru supravieţuirea politică”, a adăugat liderul Democraţilor, care i-a îndemnat pe şeful armatei israeliene şi pe oficialii din aparatul de securitate să „rămână fermi în faţa oricărei încercări de a folosi IDF în scopuri politice” şi să împiedice „orice acţiune militară care ar încerca să servească interese personale sub aparenţa necesităţilor de securitate”.

„Bătălia pentru securitatea Israelului va avea loc pe 27 octombrie, când cetăţenii israelieni vor fi chemaţi la urne pentru a salva Israelul de acest guvern periculos, caracterizat prin masacre şi prin evitarea serviciului militar”, a adăugat Golan.