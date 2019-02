Orașul în care aerul toxic îi face pe oameni să plângă cu sânge

Premierul Prayuth Chan-Ocha, le-a cerut cetăţenilor din capitala Thailandei, Bangkok, să stea în case deoarece nivelul de poluare din aer a atins nivele deosebit de periculoase în oraş, potrivit Bloomberg.

Oamenii spun că din cauza aerului toxic au început să lăcrimeze cu sânge, să le sângereze nasul sau să tușească sânge.

Nici măcar măştile nu îi mai ajută.

