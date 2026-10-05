Pană de curent masivă în Londra. Zone întregi din centrul orașului au rămas fără electricitate. Lista cu codurile poștale afectate

<1 minut de citit Publicat la 14:14 05 Oct 2026 Modificat la 14:23 05 Oct 2026

Londra se confruntă cu o pană masivă de curent. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Zone întinse din centrul Londrei au rămas fără energie electrică luni dimineață, în urma unei defecțiuni, potrivit The Independent.

Aproximativ 32 de coduri poștale au fost afectate, potrivit UK Power Networks (UKPN), incidentul afectând mii de persoane. Pana de curent a fost provocată de o problemă la un cablu electric subteran din zonă, a precizat compania.

Lista tuturor codurilor poștale afectate:

E1 5

E1 6

E1 7

E2 0

E2 8

E2 9

E5 0

E8 1

E8 2

E8 3

E8 4

E9 5

E9 6

E9 7

EC2A 1

EC2A 2

EC2A 3

EC2A 4

EC2M 3

EC2M 4

EC3A 7

IG3 8

N1 0

N1 1

N1 2

N1 3

N1 4

N1 5

N1 7

N1 8

N5 2

NW8 7

W2 3

Pana de curent a început în jurul orei 10:32 și a afectat inclusiv gara London Liverpool Street, unde ecranele au fost oprite.

În mai multe birouri din zonă, activitatea a fost perturbată după ce conexiunile Wi-Fi au căzut, iar monitoarele s-au stins.

UK Power Networks a reușit să realimenteze 4.989 de locuințe și sedii de firme la aproximativ 15 minute după declanșarea penei, prin redirecționarea alimentării.

Energia electrică a revenit în zonele E8 și în împrejurimi la 11:32, iar până la 12:09 alimentarea fusese restabilită în toate zonele afectate.