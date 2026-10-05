Partidul "Lista Unită" a câştigat alegerile din Letonia. Premierul pro-european Andris Kulbergs va forma şi viitorul Guvern

Premierul leton Andris Kulbergs. Sursa foto: Hepta

Victoria oficială a formațiunii conservatoare 'Lista Unită' (AS), condusă de premierul în exercițiu Andris Kulbergs, care a surprins pe toată lumea cu o campanie de succes, îi oferă acestuia perspectiva de a deveni viitorul șef al guvernului în urma victoriei decisive obținute sâmbătă în alegerile generale din Letonia, notează Agerpres.

Conform rezultatelor parțiale - numărătoarea a început cu o întârziere de trei ore din cauza unor probleme tehnice -, partidul lui Kulbergs se află în frunte cu 35,54% din voturi (246.342 de buletine de vot), după centralizarea datelor din 90% dintre secțiile de votare, asigurându-și 41 de mandate în Parlament.

O victorie zdrobitoare, care a dus la mai mult decât dublarea rezultatului partidului populist și național-conservator 'Letonia pe Primul Loc' (LPV). Acesta a obținut 92.515 voturi (13,35%) - asigurându-și 17 mandate parlamentare - în cadrul unor alegeri la care au avut drept de vot aproximativ 1,5 milioane de letoni, iar prezența la urne a fost de 51,79%.

Pe locul al treilea s-a situat formațiunea social-conservatoare 'Puterea Suverană / Noi Letoni' (SV/JL), care a obținut 15 mandate cu 80.784 de voturi (11,66%).

Aceasta a fost urmată de partidul național-conservator 'Alianța Națională' (AN), care și-a asigurat 11 mandate parlamentare cu 63.214 voturi (9,12%).

Partidul social-democrat Progresiștii (P) s-a clasat pe locul al cincilea, obținând 48.002 voturi (6,92%) - ceea ce i-a asigurat nouă mandate - fiind urmat de formațiunea centristă Noua Unitate (JV), care a câștigat șapte locuri cu 42.080 de voturi (6,07%).

Obiectivele lui Andris Kulbergs

Kulbergs anticipase perspectiva guvernării, stabilind priorități clare pentru viitorul executiv.

'În noul guvern, dacă voi avea ocazia să îl conduc, primul lucru (care trebuie abordat) este, cu siguranță, bugetul', a declarat prim-ministrul, potrivit relatărilor postului public de radiodifuziune leton LSM.

Odată cu victoria AS, Kulbergs are asigurată primirea mandatului din partea președintelui pentru a forma un guvern de coaliție, o sarcină în realizarea căreia s-ar putea baza pe AS și JV, având în vedere refuzul național-conservatorilor de a participa la o guvernare alături de social-democrați.

Social-democrații sunt, totuși, 'deschiși să participe la negocierile pentru formarea unui guvern', a declarat pentru EFE Agnese Lace, co-președintă a social-democraților letoni.

Pentru Kulbergs și partidul său, aceste rezultate reprezintă un succes major, întrucât formațiunea și-a îmbunătățit semnificativ performanța față de alegerile anterioare din 2022, când AS a obținut 11,14% din voturi.

O parte din acest succes i se datorează lui Kulbergs, perceput ca un lider dinamic care își comunică frecvent activitățile și opiniile pe rețelele de socializare și care a convocat reuniuni guvernamentale extraordinare pentru a aborda chestiuni urgente în afara programului obișnuit al cabinetului.