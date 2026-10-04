Partidul Verde din Marea Britanie a adoptat o moțiune care declară sionismul o formă de rasism. Reacția președintelui Israelului

2 minute de citit Publicat la 22:58 04 Oct 2026 Modificat la 22:58 04 Oct 2026

Președintele Israelului, Isaac Herzog. Foto: Getty Images

Partidul Verde britanic a adoptat, duminică, o moțiune care declară sionismul ca fiind o formă de rasism, ceea ce a provocat reacții de condamnare din partea organizațiilor evreiești britanice, a guvernului israelian și a Partidului Laburist britanic aflat la putere, transmit AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

Partidul Verde, care a primit 6% din voturi în alegerile parlamentare și numără cinci mandate de deputat dintr-un total de 650, a câștigat în relevanță după ce, în fruntea sa, a ajuns în urmă cu un an Zack Polanski, care a accentuat poziționarea la stânga a formațiunii.

Verzii au câștigat numeroase locuri la alegerile locale din această primăvară, în detrimentul Partidului Laburist, în special prin promovarea unei platforme pro-palestiniene și foarte critice față de Israel.

Moțiunea, adoptată la congresul partidului, desemnează oficial Verzii drept „un partid antisionist” și afirmă că „antisionismul nu trebuie asimilat cu antisemitismul”, se arată într-un comunicat de presă.

Partidul a calificat sionismul drept „un proiect politic etno-naționalist” și și-a reiterat apelul adresat guvernului laburist de a pune capăt total comerțului cu arme cu Israelul.

„Sionismul trebuie considerat ca orice altă formă de rasism”, se spune în moțiune.

„Ea cheamă la crearea unui singur stat palestinian democratic în întreaga Palestină istorică, garantând drepturi egale pentru toți”, se mai arată în document.

Textul, care a fost aprobat de 1.022 de membri (813 au votat împotrivă), a divizat partidul.

Deputatul Adrian Ramsay s-a declarat „profund întristat” de adoptarea moțiunii, spunând că aceasta „nu reflectă nici principiile Verzilor, nici opinia mea personală”.

Zack Polanski, aflat în campanie pentru un loc în Parlamentul de la Londra, în circumscripția din Londra a fostului premier Keir Starmer, nu a participat la vot, potrivit agenției de știri PA.

Adoptarea moțiunii a fost condamnată vehement de Israel, al cărui președinte, Isaac Herzog, a numit-o o „rușine”.

„La 50 de ani distanță, cuvintele tatălui meu, Chaim Herzog, pe atunci ambasadorul Israelului la ONU, sunt la fel de adevărate astăzi ca și atunci.

Cei care susțin minciuna antisemită conform căreia „sionismul este rasism” pun în pericol în mod deliberat evreii și israelienii de pretutindeni.

Sionismul este mișcarea de eliberare națională a poporului evreu și fundamentul dreptului nostru la un stat și la un cămin național în Țara Israelului.

Nicio moțiune, în niciun partid sau parlament, nu va schimba vreodată aceste adevăruri eterne”, a scris el pe X.

50 years on, the words of my father, Chaim Herzog, then Israel’s Ambassador to the UN, ring as true today as they did then. Those who claim the antisemitic lie that “Zionism is racism” deliberately endanger Jews and Israelis everywhere. Zionism is the national liberation movement of the Jewish people and the foundation of our right to a state and a national home in the Land of Israel. No motion, in any party or any parliament, will ever change these eternal truths. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 4, 2026

„Verzii britanici au devenit o organizație care legitimează terorismul”, a reacționat Ministerul de Externe israelian.

Chiar înainte ca moțiunea să fie votată, trei organizații ale comunității evreiești britanice au trimis o scrisoare partidului. Textul moțiunii ar face din Verzi „primul partid politic britanic cu o importanță electorală semnificativă, în memoria recentă, care adoptă ceea ce pare a fi o platformă politică deschis antisemită”, au scris organizațiile evreiești.

La rândul său, Partidul Laburist a condamnat adoptarea moțiunii.

„Este rușinos să votezi împotriva unei soluții cu două state pentru Israel și Palestina și să califici drept rasiști imensa majoritate a evreilor britanici și a evreilor din întreaga lume pe motivul că susțin dreptul Israelului la existență”, a declarat Bridget Phillipson, președinta partidului, într-un comunicat.

Zack Polanski a declarat săptămâna aceasta la BBC că „strămutarea și genocidul poporului palestinian” constituie „în mod clar rasism”.