Un pasager a sărit pe aripa unui avion, la scurt timp după ce aeronava a aterizat pe aeroport

Christian Segura, în vârstă de 33 de ani nu a mai avut răbdare să aștepte ca avionul să oprească, a deschis ușa de urgență, și a sărit pe aripă.

Bărbatul a fost luat în custodie de către ofițerii chemați la aeroport. Incidentul nu a provocat întârzieri, iar ceilalți pasageri au putut debarca în siguranță.

American Airlines a emis următoarea declarație: „Suntem conștienți de un incident care a implicat un pasager pe zborul American Airlines 920 din Cali, Columbia (CLO) către Miami (MIA).

În timp ce pasagerii ieșeau din avion la poartă, un bărbat a deschis ieșirea de urgență și a sărit pe aripă. Acesta a fost reținut imediat de poliție.

Toți ceilalți pasageri au debarcat în siguranță. Mulțumim membrilor echipei pentru profesionalism și ne cerem scuze pasagerilor noștri pentru neplăceri”.

