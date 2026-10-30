Patru oameni au murit după prăbușirea unui elicopter italian aflat într-o misiune a UE în Bosnia. Alţi 11 au fost răniţi

Patru oameni au murit după prăbușirea unui elicopter italian aflat într-o misiune a UE în Bosnia. Alţi 11 au fost răniţi. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Un elicopter militar italian, care opera în cadrul misiunii de menținere a păcii a UE în Bosnia și Herțegovina, s-a prăbușit joi. În urma accidentului aviatic, patru oameni au murit, iar alţi 11 au fost răniţi, a anunțat Ministerul Apărării din Italia, relatează Reuters. Doi dintre cei care şi-au pierdut viaţa erau membri ai armatei italiene, iar ceilalţi doi făceau parte din Corpul Militar de Voluntari al Crucii Roșii Italiene. Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele prăbuşirii elicopterului.

Comandamentul EUFOR a anunţat că un elicopter CH-47 Chinook s-a prăbuşit joi după-amiaza, în timpul unui "antrenament de rutină", în localitatea Gorice, aflată în apropierea orașului Brcko şi la circa 180 km de Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, informează Aljazeera şi EFE, potrivit Agerpres.

Pe reţelele sociale au apărut filmări cu momentul prăbuşirii elicopterului militar. În imagini se observă cum acesta se ridică de la sol, după care începe să se rotească în aer, fiind scăpat de sub control de piloţi. Ulterior, acesta se prăbuşeşte, spre şocul celor aflaţi în apropiere.

"Din păcate, trei persoane au fost declarate decedate la fața locului, dintr-un total de cincisprezece persoane aflate la bordul elicopterului. Douăsprezece dintre acestea au fost transportate la spital și se află în prezent sub observație medicală pentru a se stabili gravitatea leziunilor suferite. O persoană se află în continuare într-o stare critică și este, în prezent, în sala de operații", a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului din Brcko, Salih Ibrahimbegovic.

Medicii nu au reuşit să salveze viaţa celui care se afla în stare gravă.

"În acest moment de durere imensă, gândurile mele se îndreaptă, în primul rând, către familiile celor căzuți, cărora le transmit condoleanțele mele personale, precum și pe cele ale întregului sistem de apărare", a declarat ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, conform Reuters.

Potrivit portalului Klix.ba, este vorba de un elicopter ICH-47F Chinook aparținând armatei italiene, iar toate victimele sunt de naționalitate italiană.

Operațiunea Althea, cunoscută oficial ca Forța Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR), este o misiune militară care are scopul de a supraveghea implementarea militară a Acordului de la Dayton din 1995.