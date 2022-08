El este Pavel, parașutistul rus care a denunțat corupția și starea mizerabilă din armata Rusiei | Fostul militar a ajuns în Franța

Fostul membru al trupelor de parașutiști și-a părăsit țara de teama represaliilor.

"Când am auzit că superiorii au cerut să fiu condamnat la 15 ani de închisoare pentru răspândirea de știri false, mi-am dat seama că nu voi ajunge nicăieri și că avocații mei nu ar putea face nimic pentru mine în Rusia", a declarat Filatiev jurnaliștilor AFP în zona de așteptare a solicitanților de azil de pe aeroportul Charles de Gaulle.

În vârstă de 34 de ani, Filatiev s-a alăturat anul trecut al Regimentului 56 aeropurtat cu sediul în Crimeea.

Este unitatea militară în care a servit și tatăl său, notează sursa citată.

Parașutiștii militari au fost trimiși în sudul Ucrainei atunci când președintele Vladimir Putin și-a început "operațiunea militară specială" împotriva vecinului său de la vest, pe 24 februarie.

Filatiev a petrecut două luni în zona orașelor Herson și Nikolaev, înainte de a fi retras de pe front din cauza unei infecții la ochi.

"Nu aveam dreptul moral de a ataca o altă țară, mai ales când e vorba despre națiunea cea mai apropiată de noi", a scris el într-un material de 141 de pagini numit "ZOV", pe care l-a postat pe rețeaua de socializare VKontakte în luna august.

Titlul, cuvântul rusesc pentru "apel", este alcătuit din literele de identificare pictate pe vehiculele militare care participă la un atac.

În textul publicat, Filatiev critică atât starea armatei ruse, cât și agresiunea Moscovei în Ucraina.

El spune că soldații ruși sunt, în majoritate, împotriva războiului, dar le este prea frică să se exprime în mod deschis.

După estimările sale, doar 10 la sută dintre soldații ruși susțin războiul declanșat de Vladimir Putin.

