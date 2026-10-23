Pentru prima dată în istorie, singurele două puteri nucleare din Europa au desfășurat un exercițiu strategic comun

1 minut de citit Publicat la 14:18 23 Oct 2026 Modificat la 14:18 23 Oct 2026

Avion Typhoon și Rafale. Foto: Catherine Vautrin / X

Marea Britanie și Franța au efectuat, vineri, primul exercițiu comun care a implicat forța de descurajare nucleară aeriană, a anunțat ministrul Forțelor Armate franceze, într-un mesaj pe X, scrie The Independent.

„Pentru prima dată, avioanele Typhoon s-au alăturat avioanelor Rafale pentru a participa la un exercițiu organizat de forțele aeriene strategice ale componentei nucleare aeriene. O etapă decisivă în cooperarea în domeniul apărării dintre, care demonstrează coordonarea și angajamentul celor două puteri nucleare europene în sprijinul securității Europei și al unei descurajări credibile”, a spus ministrul Forțelor Armate franceze, Catherine Vautrin.

Pour la première fois, les Typhoon de la @RoyalAirForce ont rejoint les Rafale de @Armee_de_lair pour participer à un exercice organisé par les forces aériennes stratégiques de la composante nucléaire aéroportée. Un jalon décisif de la coopération de défense ????, démontrant la coordination et l'engagement des deux puissances nucléaires européennes en faveur de la sécurité de l'Europe et d’une dissuasion crédible. — Catherine Vautrin (@CaVautrin) October 23, 2026

Vara trecută, cele două țări au convenit să consolideze cooperarea în ceea ce privește arsenalele lor nucleare respective, ca răspuns la amenințările tot mai mari la adresa Europei și pe fondul incertitudinii legate de aliatul lor american.

Criticile președintelui american Donald Trump la adresa alianței militare NATO și a propunerilor sale către Rusia au generat îngrijorări în Europa cu privire la angajamentul Washingtonului de a-și ajuta să-și apere aliații europeni.

Principala formă de descurajare nucleară a Europei provine din Statele Unite și este un simbol vechi de decenii al solidarității transatlantice.

Franța și Marea Britanie reprezintă cele două puteri nucleare rămase în Europa, în afara Rusiei, după ce Ucraina a renunțat la armele nucleare în 1994 în schimbul unor garanții de securitate din partea SUA, Regatului Unit și Rusiei.