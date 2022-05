43 de persoane au fost rănite în Germania în urma unei tornade puternice

Ofiţerii din oraşul Paderborn au declarat că tornada a smuls acoperişuri şi că resturile au fost împrăştiate pe kilometri întregi. Zece persoane au răni grave, iar viaţa unei femei este în pericol, au precizat aceştia.

Poliţia a postat imagini care arată copaci doborâţi sau rupţi în două şi case fără acoperiş. „Foi de tablă, izolaţie şi alte materiale au fost spulberate la kilometri distanţă. Nenumărate acoperişuri sunt distruse.

?? ????? video from inside the tornado that hit the city of #Paderborn, #Germany ! Listen to the distinctive roar… #Unwetter #Unwetterwarnung #tornado Credit: @meistNachtaktiv h/t @KeraunosObs pic.twitter.com/0uUuoIrjT4