Pete Hegseth a fost apostrofat de un militar de gardă la Mormântul Soldatului Necunoscut din Washington, pentru lipsă de „respect”

1 minut de citit Publicat la 08:34 12 Noi 2026 Modificat la 08:41 12 Noi 2026

„Toţi vizitatorii trebuie să menţină în permanenţă o atmosferă de linişte şi respect!”, a strigat militarul de gardă. Colaj foto: Getty Images & Profimedia Images

Un militar aflat de gardă, la Mormântul Soldatului Necunoscut din cimitirul Arlington, din Washington DC, l-a apostrofat cu voce tare pe secretarul american al Apărării, Pete Hegseth pentru lipsa sa respect în timpul unui moment comemorativ, de după o ceremonie dedicată Zilei Veteranilor, informează NBC.

Pete Hegseth era însoțit de soția sa, Jennifer, și de un grup de consilieri. Cei din grupul lui Hegseth au făcut fotografii, au vorbit cu voce tare și au râs în fața monumentului, informează dpa, preluată de Agerpres.

„Toţi vizitatorii trebuie să menţină în permanenţă o atmosferă de linişte şi respect!”, a strigat militarul de gardă.

A group with Defense Secretary Pete Hegseth was reprimanded by a U.S. Army sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier at Arlington National Cemetery on Veterans Day after someone in the group appeared to laugh following a photo. “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times,” the sentinel said. “The Secretary and the entire Department have always honored—and will always honor—the sacrifices our military men and women have made to keep America safe," Chief Pentagon Spokesman Sean Parnell said in a statement. "While commemorating this solemn day, a soldier correctly and respectfully reminded everyone to maintain decorum.” — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

Cu ocazia Zilei Veteranilor, prin care sunt onoraţi toţi veteranii militari care au servit în Forţele Armate ale SUA, Hegseth, preşedintele Donald Trump şi alţi oficiali guvernamentali au participat la ceremonia desfăşurată la Cimitirul Naţional Arlington.

Mormântul Soldatului Necunoscut constituie locul de veci al unui soldat neidentificat, căzut în Primul Război Mondial. Începând din 1948, un militar din cadrul unităţii The Old Guard, sau Regimentul 3 de Infanterie, asigură paza mormântului în permanenţă.

Hegseth se confruntă cu o presiune tot mai mare în urma înfrângerii usturătoare suferite de republicani în alegerile de la jumătate de mandat pentru Congresul SUA. Marţi, republicanii din Camera Reprezentanţilor au blocat o iniţiativă de a declanşa procedura de demitere a lui Hegseth în legătură cu războiul din Iran.