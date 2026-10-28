Pete Hegseth vrea un cadru de apărare „ambițios” cu ASEAN, blocul celor 10 state din Asia de Sud-Est

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Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, le-a propus miercuri statelor din ASEAN un nou cadru de apărare „ambiţios”. El a argumentat că un astfel de parteneriat le-ar putea ajuta să treacă prin anii de o „importanţă crucială” care urmează, relatează Agerpres.

În ultimii ani, Washingtonul și-a întărit constant parteneriatele de apărare din regiune, invocând nevoia de a menține un „Indo-Pacific liber şi deschis”, în condițiile în care China își intensifică demonstrațiile de forță.

Hegseth a vorbit înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării din ASEAN, organizată în Filipine, și a lăudat ceea ce a numit „pragmatismul” statelor din regiune.

„Nu vom fi de acord cu toate aspectele şi acest lucru nici nu este necesar”, a declarat oficialul american, care a pledat pentru cooperare în toate domeniile în care există interese comune.

„Pe măsură ce privim spre viitorul acestei regiuni, aş dori să fim şi mai ambiţioşi. Propunem să lucrăm împreună pentru a dezvolta un cadru de cooperare în domeniul apărării între Statele Unite şi ASEAN”, a mai precizat Hegseth, fără să ofere însă detalii despre cum ar arăta acest mecanism.

„Vreau să subliniez că următorii ani vor fi de o importanţă crucială”, a avertizat el.

Secretarul american al apărării a mai cerut o mai bună „cunoaştere în domeniul maritim” și o colaborare mai strânsă între forțele navale ale statelor din regiune.

Filipine, aliat al Statelor Unite, este de ani de zile în conflict cu Beijingul pentru zonele disputate din Marea Chinei de Sud. Potrivit datelor anunțate de Manila în octombrie, prezența navelor militare și a Gărzii de Coastă chineze în aceste zone aproape s-a dublat în septembrie.

În marja reuniunii de la Cebu, Hegseth s-a întâlnit și cu ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi. Cei doi au discutat despre un dispozitiv de apărare în „primul lanţ insular”, care se întinde din Japonia până în Filipine, și s-au angajat să continue „coordonarea strânsă” în domeniul producției de muniții.