Peter Magyar atacă România în Parlamentul Ungariei: „Vedem exact unde se ajunge când un guvern nu oprește risipa, corupția și furtul”

Premierul Ungariei, Peter Magyar. Sursa foto: Hepta

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a dat România drept exemplu negativ în timp ce prezenta luni proiectul de buget pentru 2027, afirmând că situația din țara noastră arată unde se poate ajunge atunci când un guvern nu reușește ani la rând să țină sub control cheltuielile, corupția și furtul.

„Trebuie doar să ne uităm în jurul Europei ca să înțelegem amploarea și miza. Exemplele Franței sau României arată exact unde se ajunge atunci când un guvern nu este capabil, ani la rând, să limiteze cheltuielile excesive, corupția și furtul”, a declarat Magyar în Parlament, într-un discurs de peste două ore în care a prezentat proiectul de buget pentru anul viitor, potrivit Reuters.

Guvernul său vrea să reducă deficitul bugetar al Ungariei la 4,9% din PIB în 2027, o țintă mai ambițioasă decât estimarea de 5,3% anticipată de analiști într-un sondaj Reuters realizat săptămâna trecută.

Executivul condus de Magyar a preluat anul acesta un deficit estimat la 7,5% din PIB de la fostul premier Viktor Orban. Proiectul de buget include și o rezervă de urgență de 300 de miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 826 de milioane de euro.

Anunțarea țintei de deficit a împins forintul, moneda cu cea mai bună evoluție din Europa Centrală în acest an, la cel mai ridicat nivel din ultimele patru săptămâni în raport cu euro.

Magyar și guvernul său vor ca deficitul să coboare sub plafonul de 3% stabilit de Uniunea Europeană până în 2030, fără să renunțe însă la promisiunile electorale care i-au adus victoria categorică în fața lui Viktor Orban, în aprilie.

Premierul a spus că va folosi miliarde de euro din fondurile europene deblocate după retragerea unor reforme din perioada Orban, considerate dăunătoare democrației, pentru investiții de amploare în locuințe, infrastructură și gestionarea resurselor de apă, inclusiv pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice.

Cum va arata bugetul Ungariei pe 2027

Noile cheltuieli prevăzute pentru anul viitor vor depăși 2.000 de miliarde de forinți, adică peste 6,2 miliarde de dolari. Din această sumă, 449 de miliarde de forinți vor merge către majorarea pensiilor, iar 677 de miliarde pentru creșterea salariilor din sectorul public. Guvernul mai promite dublarea alocației pentru familii și reduceri de taxe pentru peste două milioane de persoane cu venituri mici.

Magyar susține că renunțarea la măsurile electorale și la cheltuielile unice introduse de guvernul Orban va îmbunătăți situația bugetară cu 1,4 puncte procentuale.

O nouă taxă pe avere și majorarea taxelor pentru companiile mari ar urma să aducă venituri echivalente cu încă un punct procentual din PIB.

Premierul estimează că reducerea corupției și a cheltuielilor excesive din sectorul public va aduce economii echivalente cu 1,5 puncte procentuale din PIB, în timp ce reducerea costurilor cu plata dobânzilor la datorie ar mai aduce între 0,1 și 0,2 puncte.

În total, guvernul estimează o îmbunătățire a situației fiscale cu aproximativ patru puncte procentuale. Magyar spune că 1,4 puncte procentuale din această marjă vor fi folosite pentru respectarea promisiunilor electorale, iar restul de 2,6 puncte vor merge către reducerea deficitului.

Guvernul va introduce o taxă pe avere care ar urma să aducă 200 de miliarde de forinți, va majora taxele pentru companiile din energie cu 100 de miliarde de forinți și va crește impozitul pe profit cu două puncte procentuale, până la 11%, pentru firmele cu o cifră de afaceri anuală de peste 500 de milioane de euro.

În schimb, ajutoarele prin care statul reduce impactul scumpirii energiei asupra populației, o măsură costisitoare introdusă în perioada Orbán și pe care Uniunea Europeană a cerut Ungariei să o elimine, vor fi păstrate.

Planurile guvernului de a adopta moneda euro au alimentat aprecierea forintului în acest an. Moneda mai puternică a contribuit la coborârea inflației sub ținta băncii centrale, în timp ce randamentele obligațiunilor maghiare au scăzut și se află acum printre cele mai mici din Europa Centrală.

Analiștii estimează că Ungaria ar putea adopta moneda euro în 2032 sau 2033.