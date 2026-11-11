Peter Magyar vrea să schimbe gazul rusesc cu gaz românesc. Ungaria discută cu România pentru a importa de gaze din Marea Neagră

1 minut de citit Publicat la 17:16 11 Noi 2026 Modificat la 17:16 11 Noi 2026

Ungaria discută cu România despre achiziționarea de gaze naturale din zăcământul Neptun Deep din Marea Neagră, unde exploatarea urmează să înceapă în 2027, a declarat ministrul ungar al economiei și energiei, Istvan Kapitany, citat de The Moscow Times.

„Am discutat despre ce trebuie făcut pentru ca Ungaria să poată cumpăra și importa gaze din Marea Neagră”, a declarat ministrul ungar.

Potrivit lui Kapitány, Ungaria intenționează, de asemenea, să dezvolte cooperarea cu Croația. Cele două țări vor să stabilească termenii comerciali ai colaborării și să asigure capacitatea necesară pentru transportul gazelor prin conducte.

Zăcământul Neptun Deep este dezvoltat de companiile OMV Petrom și Romgaz, fiecare deținând câte 50% din proiect. Rezervele exploatabile sunt estimate la 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, iar investițiile se ridică la aproximativ patru miliarde de euro.

După atingerea capacității maxime, producția anuală ar putea ajunge la opt miliarde de metri cubi. Consumul anual de gaze naturale al Ungariei este de aproximativ 8,5 miliarde de metri cubi.

Prim-ministrul Ungariei, Peter Magyar, a declarat că achizițiile de gaze rusești nu mai oferă țării niciun avantaj în privința prețurilor.

„Indiferent ce spunea guvernul precedent, gazul rusesc ieftin nu mai există”, a declarat el pentru postul de televiziune ATV.

Fostul guvern condus de Viktor Orban s-a opus renunțării la combustibilii din Rusia, invocând prețurile reduse ale energiei. Potrivit lui Magyar, prețul gazelor rusești depinde, de asemenea, de cotațiile de pe bursele de energie.

Premierul ungar consideră că diversificarea furnizorilor de gaze naturale va permite Ungariei să negocieze tarife de tranzit mai avantajoase.

Pe 4 noiembrie, ministra ungară de externe, Anita Orban, a anunțat că țara sa intenționează să oprească importurile de gaze rusești până în toamna anului 2027.

De la 1 ianuarie 2027, în Uniunea Europeană va intra în vigoare interdicția privind importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia în baza contractelor pe termen lung, iar de la 30 septembrie va fi interzis și importul gazelor rusești prin conducte.