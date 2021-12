Anul Nou, sărbătorit cu focuri de artificii fastuoase în Coreea de Nord. Și Australia și Japonia și-au luat adio de la 2021

Televiziunea regimului lui Kim Jong-un a difuzat secvențe cu focuri de artificii spectaculoase, care au iluminat feeric, pentru scurt timp capitala nord-coreeană.

În imagini se vede o mulțime de oameni adunați în Piața Kim Ir-sen, unii dintre ei purtându-și copiii pe umeri.

Participanții poartă măști faciale și aplaudă, în timp ce pe fundal se aud cântece patriotice.

North Kora's capital Pyongyang is celebrating the New Year with a fireworks display ??



We'll bring you more updates as countries around the world mark the beginning of 2022 ? https://t.co/8K9JxMrzxd pic.twitter.com/5RIOIgyZ3j