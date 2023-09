Pilotul rus care a dezertat în Ucraina cu tot cu elicopter va primi 500.000 de dolari

În aprilie 2022, parlamentul ucrainean a adoptat o lege care oferă până la 1 milion de dolari militarilor ruși care reușesc să transfere echipamente în Ucraina, iar valoarea plăţii depinde de tipul de echipament pe care aceștia îl predau, precizează The Kyiv Indepedent.

În data de 23 august, presa ucraineană anunţa că Maksim Kuzminov, în vârstă de 28 de ani a aterizat cu elicopterul său Mi-8 complet intact pe un aerodrom din Ucraina.

Acesta a explicat într-o conferinţă de presă că a dezertat pentru că "nu a vrut să contribuie" la crimele comise de forțele rusești în Ucraina, despre care crede că este o "țară minunată".

Mai mult, tânărul a precizat că el a fost cel care a contactat partea ucraineană, iar aceştia i-au dat asigurări că el şi familia sa vor fi protejaţi şi că vor primi bani şi documente noi dacă dezertează.

De asemenea, părinţii i-au susținut planurile de a dezerta și i s-au alăturat în Ucraina.

A film about the special operation of the GUR "Synytsya (Tit)", as a result of which it was possible to lure a russian helicopter pilot.



In early August, Maxim Kuzminov landed a Mi-8 helicopter, loaded with components for russian combat aircraft, in the Kharkiv region. In… pic.twitter.com/lpicFI9fAH