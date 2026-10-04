Poliția spaniolă a evacuat o tabără ilegală de migranți de pe plaja din Ceuta, chiar înainte de vizita regilor Spaniei în exclavă

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Poliţia spaniolă a evacuat, duminică, o tabără de migranţi de pe o plajă din exclava nord-africană Ceuta, unde zeci de mii de persoane au trecut graniţa dinspre Maroc în urmă cu peste două luni, a anunţat guvernul spaniol, citat de Reuters și Agerpres.

Peste 72.000 de persoane au trecut graniţa din Maroc în Ceuta la sfârşitul lunii iulie. Deşi majoritatea acestor migrnaţi s-au întors ulterior, cel puţin 10.000 au rămas în exclava spaniolă din Africa de Nord, punând presiune pe resursele locale şi alimentând tensiunile.

Poliţia i-a transferat pe migranţii de pe plaja Trampolin, unde aproximativ 3.000 de persoane au locuit în corturi şi adăposturi improvizate timp de două luni, către spaţii de cazare temporară, urmând să fie supuşi procedurilor administrative sau să se poată întoarce în Maroc, a declarat, duminică, pentru Reuters, un purtător de cuvânt al ministerului spaniol de interne.

Tensiunile persistă din cauza prezenţei migranţilor care dorm în aer liber în mica exclavă, cu o populaţie de 80.000 de locuitori. Sâmbătă, localnicii au organizat o manifestaţie prin care au cerut plecarea migranţilor.

Regele Felipe al VI-lea şi regina Letizia ai Spaniei vor vizita Ceuta şi Melilla în zilele de 13 şi 14 octombrie, pentru prima dată în cei 12 ani de domnie ai monarhului. Vizita are loc pe fondul unor fricţiuni de lungă durată cu Marocul, care revendică suveranitatea atât asupra Ceutei, cât şi asupra celuilalt teritoriu spaniol din Africa de Nord, Melilla.