Politicianul francez prorus Florian Philippot îi face campanie lui Călin Georgescu: ”Și el vrea să distrugă UE. ROUMANEXIT, FREXIT”

Liderul partidului Les Patriotes, Florian Philippot, suveranist și prorus, și-a anunțat public susținerea pentru Călin Georgescu. FOTO Facebook Florian Philippot

Liderul partidului Les Patriotes, Florian Philippot, suveranist și prorus, și-a anunțat public susținerea pentru Călin Georgescu. La un miting organizat de partidul său, sâmbătă, la Paris, el a spus că Georgescu vrea să scoată România din Uniunea Europeană, așa cum și el vrea să scoată Franța din Uniune.

Florian Philippot este fondatorul partidului ”Patrioții”, fost europarlamentar și fost coleg de partid cu Marine Le Pen.

La mitingul organizat de partidul Les Patriotes, în Place du Palais-Royal din Paris, au participat câteva sute de persoane.

Tema manifestației a fost despre ieșirea Franței din UE, participanții având un baner cu mesajul ”FREXIT”.

„Călin Georgescu este român. Vrea să-și scoată țara din această închisoare europeană. Ar fi trebuit să fie astăzi președintele României, pentru că fusese ales în 2024. Astăzi este în închisorile sistemului, arestat de slugile Uniunii Europene. El este întemnițat, încătușat și pus în temnițele Ursulei von der Leyen. Astăzi vrem să susținem poporul român care luptă în spatele acestui steag (n.r. arborează drapelele României și Franței) și poporul francez este alături de el, în spatele steagului nostru. Iată drapelele națiunilor libere. Iată drapelele națiunilor rezistențe. Ridicați-vă! Acestea sunt adevăratele drapele ale luptelor noastre, ale vieților noastre, ale istoriilor noastre. Iată steagul speranței și al viitorului”, le-a spus Florian Philippot francezilor, cerându-le să dărâme UE, până nu ”rămâne nimic din ea”.

Discursul lui Philippot a fost postat și pe pagina lui de Facebook, cu textul:

„Am fluturat drapelul românesc ?? în semn de susținere pentru Călin Georgescu, ținut în închisorile Ursulei von der Leyen, pentru că, asemenea francezilor liberi, el vrea să-și elibereze țara și să distrugă Uniunea Europeană!

Ce forță!

ROUMANEXIT

FREXIT ??”.

Totodată, Philippot a promovat o petiție în spijinul lui Călin Georgescu, în care vorbește despre faptul că se încearcă ”neutralizarea” celui care trebuia să fie astăzi președintele României.