Politico: Pentagonul a înființat în secret o agenție „de elită” specializată în acțiuni de sabotaj informatic împotriva inamicilor SUA

Prin crearea acestei agenții secrete, Departamentul Apărării semnalează intenția sa de a intensifica o gamă de activități secrete „agresive” în străinătate, inclusiv potențiale atacuri cibernetice, perturbarea lanțurilor logistice și operațiuni de dezinformare. Foto: Profimedia Images

Pentagonul a înființat în secret, de câteva luni, o nouă agenție „de elită”, specializată în acțiuni clandestine de sabotare și perturbare a proiectelor tehnologice din străinătate, considerate amenințări care periclitează superioritatea militară a SUA, informează Politico.

Această agenție a fost înființată în aprilie acest an, dar, până în prezent, nici secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, nici vreun alt oficial de rang înalt din Pentagon, nu a menționat public existența acestui departament, intitulat „Biroul de Sprijin Tehnologic” (Technology Support Office - TSO, în original).

Prin crearea unei agenții dedicate extinderii acestui tip de activitate, Departamentul Apărării semnalează intenția sa de a intensifica o gamă de activități secrete „agresive” în străinătate, inclusiv potențiale atacuri cibernetice, perturbarea lanțurilor logistice și operațiuni de dezinformare.

În prezent, informațiile despre TSO sunt aproape imposibil de găsit pe site-urile Pentagonului, iar agenția este menționată ca atare doar în câteva documente Departamentului Apărării.

Politico a discutat, sub anonimat, despre TSO cu 12 foști și actuali oficiali SUA din domeniul securității naționale, inclusiv persoane care au contribuit la înființarea agenției sau au lucrat îndeaproape cu aceasta.

Secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, fost șef al Consiliului Consultativ pentru Informații de la Casa Albă în primul mandat al președintelui Donald Trump, a condus acțiunile de înființare a TSO, notează publicația. Un alt oficial implicat în crearea TSO a fost Tom Rakusan, fost agent CIA și consilier principal al lui Feinberg la Pentagon.

Noua agenție a Pentagonului a fost astfel creată în mare parte prin reorganizarea a două departamente secrete din Pentagon, care au desfășurat eforturi similare de sabotaj tehnologic clandestin, dar la o scară mai mică, încă din 2023.

Sursele Politico au susținut că noua agenție e necesară pentru a ajuta Pentagonul să contracareze inamicii SUA care folosesc inteligența artificială și tehnologiile comerciale avansate, cum ar fi dronele, în moduri și tactici tot mai inventive și care ar putea eroda avantajul militar al Americii.

Alți interlocutori și-au exprimat temerea că administrația Trump a evitat în mod deliberat să menționeze public existența TSO pentru a evita supravegherea programelor care ar putea dăuna civililor sau ar putea tensiona relațiile cu țările adversare cu care SUA nu se află în război, precum China.

Pentru a face un proiect ca TSO să aibă succes, a spus un alt fost oficial de rang înalt din Pentagon, „trebuie să dispui de abilități de spionaj ca în filme. Dar întrebările sunt: Cine aprobă și controlează (o astfel de agenție), cine supraveghează (activitățile sale), cine este informat, pentru ca cetățenii americani să aibă încredere că ceea ce faci tu este în conformitate cu valorile noastre”, a adăugat, sub anonimat, un oficial citat de Politico.

Casa Albă a refuzat să comenteze în vreun fel existența sau activnu a răspuns la o cerere de comentariu privind această poveste.

Deși TSO nu are autoritatea legală de a desfășura operațiuni clandestine direct, colaborează strâns cu ofițeri superiori militari și de informații din SUA pentru a dezvolta instrumente și strategii de ultimă generație care să perturbe accesul adversarilor la tehnologii critice de apărare sau să le submineze de la distanță.

TSO este format din ingineri, operatori speciali și ofițeri de informații, iar activitatea sa include crearea de tool-uri sau sisteme de hacking personalizate, până la planificarea de operațiuni elaborate de înșelăciune și diversiune, care să păcălească adversarii sau inamicii SUA și să-i determine să instaleze componente concepute de TSO în platforme-cheie și softuri ale sistemelor de armament străine. Un fost oficial al serviciului de informații al Pentagonului a estimat, pentru Politico, un buget alocat pentru TSO de cel puțin 1,5 miliarde de dolari.