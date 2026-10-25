Politico: Republicanii din Congres caută soluții pentru a proteja Ucraina de Trump

Congresmenii republicani sunt revoltați de atitudinea lui Donald Trump față de Ucraina, dar nu au puterea de a-l opri. Frustrarea lor a atins un nou nivel luni, în timp ce încercau să găsească soluții pentru a contracara decizia președintelui de a cumpăra motorină rusească, de a suspenda aplicarea sancțiunilor împotriva Kremlinului și de a întrerupe, eventual, schimbul de informații cu Ucraina. Aceste măsuri, la care s-au adăugat mai multe zile de perturbări inexplicabile ale sistemelor de apărare prin satelit ale Ucrainei, controlate de Statele Unite, i-au determinat pe congresmeni să caute pe cont propriu soluții pentru a depăși noua ruptură dintre SUA și Ucraina, relatează Politico.

Membrii Comisiei pentru Forțele Armate din Senat i-au cerut lui Trump să încheie un acord cu Ucraina care să limiteze atacurile acesteia asupra infrastructurii energetice rusești. Un alt grup de congresmeni a organizat o convorbire de urgență cu liderul ucrainean. O a treia tabără a amenințat că va bloca prioritățile legislative ale administrației în ultimele săptămâni ale actualului Congres.

Reacțiile grăbită arată nemulțumirea tot mai mare din rândul republicanilor față de o administrație care a ignorat în mare măsură Congresul în privința Ucrainei și, în general, a politicii externe, dar și absența unui răspuns coordonat din partea legislativului american. Ele demonstrează și cât de puțină putere a avut propriul partid al lui Trump de a-i tempera atacurile la adresa relațiilor cu aliații tradiționali.

„Democrații și republicanii din Congres înțeleg ce se va întâmpla dacă Putin nu va suporta consecințele invaziei sale criminale”, au declarat senatorii Thom Tillis (republican din Carolina de Nord) și Richard Blumenthal (democrat din Connecticut), după o discuție organizată în ultimul moment cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, menită să îl asigure că Statele Unite rămân un partener al Ucrainei.

Republicani și democrați deopotrivă, iritați de acțiunile pro-Kremlin ale lui Trump

Decizia lui Trump de a acorda derogări de la sancțiunile împotriva Rusiei a fost extrem de umilitoare și iritantă pentru republicani, care adoptaseră în septembrie o lege pentru impunerea acestora, după mai bine de un an de negocieri și manevre legislative, precum și de opoziție din partea Casei Albe. Legea îi acorda, însă, și lui Trump dreptul de a suspenda aplicarea sancțiunilor, prerogativă de care acesta a făcut uz aproape imediat.

Acum, atât republicanii, cât și democrații încearcă să stabilească ce măsuri ar trebui să adopte dacă Trump nu își schimbă direcția. Ei recunosc că au tot mai puține opțiuni la dispoziție. Senatoarea Shelley Moore Capito (republicană din Virginia de Vest) le-a declarat, luni, jurnaliștilor că „va fi dificil să spunem ceva în următoarele două săptămâni care să schimbe cu adevărat situația” în privința Ucrainei.

Președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, Roger Wicker (republican din Mississippi), i-a cerut public lui Trump să susțină un plan prin care Ucraina ar înceta atacurile asupra rafinăriilor rusești în schimbul unor informații furnizate de Statele Unite despre amplasamentele de lansare a rachetelor și dronelor Kremlinului.

„Președintele Trump poate reduce chiar astăzi prețurile la pompă prin simpla acceptare a acestui acord!”, a scris Wicker pe o platformă socială. „DOMNULE PREȘEDINTE, VĂ ROG, PROFITAȚI DE ACEASTĂ VICTORIE!”

Trump a susținut că măsurile sale urmăresc să faciliteze un acord de pace între Ucraina și Rusia, după un război devastator care durează de mai bine de patru ani. Acțiunile sale au provocat însă îngrijorare chiar și în rândul unora dintre cei mai fideli susținători ai președintelui.

Reprezentantul Craig Goldman (republican din Texas), susținut de Trump pentru realegere la alegerile din noiembrie, le-a declarat jurnaliștilor că susține menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Un alt congresmen apropiat de Trump, reprezentantul Max Miller (republican din Ohio), a spus că este de acord că încheierea războiului servește intereselor naționale ale Statelor Unite. Însă, a adăugat el, administrația ar trebui să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a înceta luptele, „în loc să îi cumpere petrolul și să îi împiedice pe aliații noștri ucraineni să își folosească întregul potențial militar”.

Alți congresmeni au amenințat că vor bloca administrația Trump în ultimele săptămâni ale actualului Congres, în special bugetul pentru apărare de 1.500 de miliarde de dolari propus de președinte, a cărui adoptare depinde de sprijinul unanim al republicanilor, în condițiile opoziției ferme a democraților.

„Agenda este moartă”, a declarat reprezentantul Don Bacon (republican din Nebraska), care se retrage din Congres și care l-a criticat frecvent pe Trump. „Mulți dintre noi nu vor finanța aceste inițiative știind că el sprijină invazia unui dictator și își abandonează un aliat”.

La rândul său, reprezentantul Brian Fitzpatrick (republican din Pennsylvania) a promis că oricine ar încerca să limiteze utilizarea de către Ucraina a Starshield, o rețea de sateliți dezvoltată de compania SpaceX a lui Elon Musk și controlată de Pentagon, va fi „anchetat pe deplin și tras la răspundere”, prin audieri parlamentare de supraveghere și reduceri drastice ale bugetelor oricărei agenții sau ale oricărui conducător de agenție responsabil.

Totuși, concretizarea unor asemenea măsuri de control parlamentar ar putea dura luni întregi. În plus, Trump a reușit și în trecut să ocolească Congresul, de exemplu menținând oficiali de rang înalt în funcții interimare, deoarece aceștia nu ar fi obținut suficient sprijin în Senat pentru a fi confirmați.

Democrații lucrează cu republicanii pentru a controla impulsurile pro-ruse ale lui Trump

Democrații au insistat că lucrează împreună cu republicanii pentru a contracara apropierea lui Trump de Rusia, fără să precizeze însă ce măsuri intenționează să adopte.

Într-o postare ulterioară pe o platformă socială, Blumenthal a declarat că parlamentarii își vor exprima sprijinul pentru Ucraina prin „acțiuni viitoare”, fără să ofere alte detalii.

Între timp, acțiunile lui Trump în raport cu Rusia și Ucraina i-au nedumerit pe congresmenii din ambele partide.

Reprezentanta Madeline Dean (democrată din Pennsylvania), membră a Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, a declarat într-un interviu acordat MS NOW, după convorbirea cu Zelenski, că parlamentarii l-au întrebat pe președintele ucrainean dacă înțelege de ce Casa Albă subminează capacitatea Ucrainei de a continua războiul.

Zelenski nu a putut da nicio explicație.

„Consider că este o dezonoare istorică faptul că președintele și-a schimbat poziția și și-a dat cărțile pe față”, a spus ea. „Că îl susține pe domnul Putin în această acțiune, pe cel care este însetat de sânge și care a provocat moartea a zeci de mii de oameni”.