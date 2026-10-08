Politico: UE, Canada și Lituania s-au retras de la o conferință despre dezinformare, la solicitarea Administrației Trump. Ce este FIMI

Donald Trump și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images

Administrația Trump ar fi exercitat presiuni asupra mai multor oficiali și diplomați din UE și Canada să se retragă de la o conferință internațională despre dezinformare, organizată în Lituania. Americanii s-au arătat deranjați de unele paneluri care avertizau asupra riscurilor de dezinformare venite chiar din partea SUA și a unor oficiali guvernamentali americani, informează Politico.

Conferința, intitulată #Disinfo2026 și desfășurată miercuri și joi la Vilnius, a inclus sesiuni (paneluri) care descriau SUA ca un actor de „manipulare și interferență informațională externă” (FIMI - Foreign Information Manipulation and Interference), ceea ce a deranjat administrația Trump, conform unor extrase ale unei cablograme a Departamentului de Stat american, consultată de Politico.

Departamentul de Stat a cerut ambasadelor americane din mai multe țări europene și UE să exprime preocupările Washingtonului și să „evalueze” dacă guvernele implicate în conferință sunt de acord cu caracterizarea făcută SUA drept un „actor FIMI”.

FIMI este un termen folosit de UE pentru a descrie activități care încearcă să distorsioneze informațiile publice, cum ar fi răspândirea dezinformării online, acțiuni atribuite de obicei unor „actori” străini precum Rusia.

Mesajul transmis de Departamentul de Stat ambasadelor SUA din România, Franța, Norvegia și Polonia

Conferința din Lituana „confundă SUA cu adversari străini precum Rusia și China”, ceea ce este o „asociere falsă” care „ascunde amploarea și natura interferenței ruse și chineze în democrațiile noastre,” se afirmă în cablograma Departamentului de Stat al SUA.

Destinatarii cablogramei au inclus ambasadele SUA din Franța, Norvegia, România și Polonia.

Fiecare ambasadă a fost rugată să le transmită gazdelor - verbal, nu în scris - că SUA nu erau mulțumite de panelurile care prezentau SUA drept un actor implicat în acțiuni de dezinformare.

Unul dintre aceste paneluri, intitulat „SUA ca amenințare FIMI: recunoaște, adaptează-te, reacționează”, a inclus doi cercetători americani și un fost oficial CIA și analiza modul în care SUA devenise o amenințare, în materie de dezinformare, pentru Europa.

Alt panel a avut titlul: „Sub atac: Cum se ocupă comunitatea de contracarare a dezinformării de presiunea exercitată de guvernul SUA”.

Departamentul de Stat a cerut unor dintre aceste țări — dar nu tuturor — să revină asupra deciziei de a participa la eveniment, a spus oficialul american familiarizat cu circulara, care provenea de la biroul secretarului de stat.

Oficiali din Norvegia, România și Polonia apar în continuare pe agenda conferinței. Purtătorii de cuvânt ai ministerelor de externe din Norvegia, România și Polonia nu au răspuns unei solicitări de comentarii.

Uniunea Europeană a indicat joi că a decis, într-adevăr, să îşi retragă logoul de la o conferinţă privind dezinformarea, organizată în Lituania, dar din motive ţinând de program, nu în urma unor presiuni americane, aşa cum au afirmat unele mass-media, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Decizia de retragere a logoului Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), sponsor al acestei conferinţe deschise miercuri la Vilnius, a fost luată „ţinând cont de program”, a declarat în faţa presei purtătorul de cuvânt al SEAE, Christian Wigand.

Întrebat despre eventuale presiuni americane care ar fi condus la această decizie, Wigand a dat asigurări că ea a fost luată „din cauza modului în care organizatorii au conceput programul”. „Acesta este motivul”, a insistat el. UE a participat la ediţiile anterioare ale conferinţei, care reuneşte anual cercetători, experţi şi jurnalişti care lucrează pe aceste teme.