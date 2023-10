O poliţistă din Israel a fost capturată de teroriştii Hamas şi plimbată pe străzi în Gaza

Imaginile greu de privit au fost postate pe X, fosta reţea socială Twitter, pe pagina Nexta_TV, pagină cunoscută pentru informaţiile şi imaginile publicate de pe frontul din Ucraina.

În imaginile publicate astăzi se poate observa cum o tânără, lovită şi plină de sânge, este transportată în portbagajul unui autoturism de teren în care se află mai mulţi bărbaţi înarmaţi. Potrivit unor surse, imaginile au fost filmate în Fâşia Gaza, la câteva ore după războiul declanşat de gruparea teroristă Hamas, susţinută de Iran.

Tânăra din imagini, despre care sursele internaţionale au precizat că ar fi o poliţistă din Israel, este apoi dată jos pentru ca bărbaţii aflaţi pe strada respectivă din Gaza să o vadă, apoi este urcată, din nou, în maşina de teren.

În tot acest timp, bărbaţii aflaţi în apropiere, cât şi cei înarmaţi din maşină, strigă: "Allahu Akbar (n.r. Allah este mare!)".

❗️ Hamas militants have captured an Israeli female soldier and brought her to the Gaza Strip. pic.twitter.com/O28pO0axui