Polonezii pleacă din Marea Britanie. Acasă câștigă aproape la fel și trăiesc mai bine

7 minute de citit Publicat la 08:00 14 Noi 2026 Modificat la 08:29 14 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Pentru fiecare polonez care ajunge astăzi în Marea Britanie, alți doi își fac bagajele și se întorc acasă. După două decenii în care Londra a fost destinația preferată a sute de mii de polonezi, calculul economic s-a inversat. Economia Poloniei s-a dublat, salariile reale au crescut cu peste jumătate de la pandemie încoace, iar statul le oferă celor care revin patru ani fără impozit pe venit pentru primii aproape 17.000 de lire câștigați anual. Între timp, economia britanică stagnează, iar mulți polonezi descoperă că pot face aceeași muncă acasă, pentru bani mai mulți, scrie The Telegraph.

Roman Koch, acum în vârstă de 43 de ani, a ajuns la Londra din Polonia în 2005, pentru ceea ce trebuia să fie doar un job de vară. A rămas, în cele din urmă, mai bine de un deceniu.

A lucrat ca electrician în Țara Galilor, apoi s-a stabilit în Hampshire alături de soția sa, Anna, unde și-a condus propria firmă.

În 2016 s-a mutat în Țările de Jos. În 2021 s-a întors în Wrocław, în vestul Poloniei, unde programează acum sisteme de iluminat pentru autostrăzi și stadioane.

Koch și soția lui, tot poloneză, s-au întors în primul rând ca să-și ajute familiile. Totuși, el consideră și că Polonia este mai sigură și are școli mai bune pentru cei trei copii ai lor.

Potrivit lui Koch, tot mai mulți dintre cei care au plecat din Polonia în Marea Britanie aleg să se întoarcă după ce și-au pus deoparte o rezervă financiară. Un alt motiv puternic de întoarcere este o scutire fiscală introdusă în 2022. În același timp, puterea economică a Marii Britanii scade, iar unii constată că pot câștiga acum mai mult în Polonia decât în Regatul Unit.

„Mulți oameni s-au dus în Marea Britanie și au muncit acolo 20 de ani. Ca și mine, au luat un credit ipotecar, și-au cumpărat o casă, poate chiar au terminat de plătit-o. Acum o pot vinde, se pot întoarce în Polonia și pot începe să trăiască aproape de familie”, spune el.

Puține comparații arată atât de clar cum s-a schimbat locul Marii Britanii în lume ca aceea cu Polonia. După ce țara est-europeană a aderat la UE în 2004, sute de mii de polonezi au plecat spre vest. Destinația preferată a fost Marea Britanie, pe atunci prosperă și deschisă forței de muncă mai ieftine.

Până în 2017, în Regatul Unit trăiau puțin peste un milion de cetățeni polonezi. Astfel, Polonia devenise sursa uneia dintre cele mai mari comunități de migranți din Marea Britanie.

Astăzi însă situația arată cu totul altfel, mai ales după Brexit. Institutul Economic Polonez estimează că la sfârșitul anului trecut în Marea Britanie trăiau aproximativ 738.000 de polonezi.

Din 2021 încoace, numărul polonezilor care au plecat din Marea Britanie a fost cel puțin dublu față de al celor care au venit. În anul încheiat în decembrie 2025, aproximativ 19.000 de polonezi au părăsit Regatul Unit și doar 6.000 au sosit, potrivit celor mai recente date ale Oficiului Național de Statistică (ONS).

Tinerii pot reuși și acasă

Calculul economic care făcea odinioară din mutarea în Marea Britanie o decizie evidentă s-a prăbușit, explică Piotr Wilczek, fost ambasador al Poloniei în Regatul Unit.

„După 2004, plecarea spre vest era opțiunea economică rațională, implicită, pentru tinerii polonezi… nu mai este. Polonia a trecut de la a fi o țară pe care oamenii trebuiau adesea să o părăsească pentru a reuși la a fi o țară în care mulți tineri pot reuși fără să plece”, a declarat el.

În timp ce economia britanică stagnează, cea poloneză devine tot mai puternică. Rata șomajului în Polonia a fost de doar 3,3% în septembrie, potrivit Eurostat, una dintre cele mai scăzute din UE. În Marea Britanie, rata șomajului este de 4,7%.

Salariul median din Marea Britanie, de aproximativ 2.700 de lire sterline pe lună, este în continuare cam dublu față de cel din Polonia, de circa 1.500 de lire. Diferența s-a redus însă considerabil.

Potrivit Fondului Monetar Internațional (FMI), economia Poloniei și-a dublat aproximativ dimensiunea în ultimele două decenii. Polonia a fost și singura țară din UE care a evitat recesiunea în timpul crizei financiare. În aceeași perioadă, economia britanică, măsurată prin PIB-ul real pe cap de locuitor, a crescut cu doar 15%, arată datele ONS.

Ajustat la paritatea puterii de cumpărare, PIB-ul pe cap de locuitor al Poloniei a urcat de la aproximativ două treimi din cel al Marii Britanii, acum zece ani, la peste 80% în prezent. FMI estimează că cele două țări vor fi aproape la egalitate până în 2031.

Marcin Piatkowski, profesor la Universitatea Kozminski din Varșovia și autor al cărții Europe’s Growth Champion, despre ascensiunea economică a Poloniei, consideră că țara o depășește deja pe Marea Britanie la venituri, calitatea vieții și fericire.

„În 2004, când s-a deschis piața muncii din Marea Britanie, salariile medii din Polonia reprezentau o treime sau un sfert din ce puteai câștiga la Londra”, spune el. „Astăzi, dacă ții cont că traiul în Polonia e semnificativ mai ieftin – de la frizer până la chirii –, diferența dintre ce își poate permite un polonez e atât de mică încât să rămâi în Marea Britanie se justifică mult mai puțin”.

El adaugă că, de la pandemia de Covid încoace, salariile reale din Polonia, exprimate în lire sterline, au crescut cu peste jumătate. „Oamenii simt asta. Când polonezii merg acum în Italia, toată lumea e de acord că pare o țară ieftină”.

Cei care se întorc alimentează boomul

Din 2022, polonezii emigrați au un stimulent financiar important să se întoarcă: primii 85.528 de zloți (16.944 de lire sterline) câștigați în fiecare an sunt scutiți de impozitul pe venit timp de patru ani consecutivi după revenire.

De această facilitate pot beneficia și cetățenii străini eligibili care aleg să se stabilească în Polonia. În plus, tinerii sub 26 de ani din Polonia nu plătesc, în mod implicit, impozit pe venit sub acest prag, ceea ce le oferă un avantaj financiar important în primii ani de muncă.

Guvernul polonez a făcut și alți pași esențiali pentru a-și propulsa economia. Piatkowski subliniază că țara exportă masiv: exporturile reprezintă aproximativ jumătate din PIB, față de doar 30% în Marea Britanie, potrivit datelor Băncii Mondiale.

Totuși, Polonia nu este ferită de boala care afectează întregul continent: îmbătrânirea populației. Potrivit think tank-ului Institutul Economic Polonez, țara ar putea pierde peste două milioane de lucrători până în 2035 din cauza pensionărilor, adică o optime din forța de muncă actuală.

Rata fertilității în Polonia este de aproximativ 1,1 copii pe femeie, față de circa 1,4 în Marea Britanie. Asta înseamnă că țara trebuie să facă mai mult pentru a-și aduce acasă emigranții, dacă vrea să păstreze o forță de muncă tânără și sănătoasă.

„Prietenii mei se întorc”

Łukasz Stupka, 36 de ani, a plecat în 2011 din orașul său natal de lângă Cracovia la Southampton, ca să studieze managementul fotbalului. I-a plăcut în oraș și ar fi rămas, dar a apărut ocazia de a lucra la candidatura Cracoviei pentru Jocurile Olimpice de Iarnă.

„Am primit un salariu de două-trei ori mai mare decât aș fi putut lua în Anglia – erau niște bani ridicol de mulți”, spune el. „Atunci mi-am dat seama pentru prima dată că Polonia devine tot mai puternică”.

Stupka, acum director sportiv la Wisła Płock, club din prima ligă de fotbal a Poloniei, spune că mulți dintre prietenii săi s-au întors din Marea Britanie.

„Pot avea același job pe care îl aveau în Anglia, dar câștigă mult mai mult în Polonia – ceva ce ar fi sunat absolut incredibil acum zece ani. Când am plecat în Anglia, puțini dintre prietenii mei își permiteau ceva. Acum refuză oferte de muncă din străinătate”, povestește el.

Stupka adaugă că, datorită creditelor ipotecare ieftine și salariilor în plină creștere, mulți tineri investesc în imobiliare, chiar și doar pentru a închiria.

„Mai ales medicii preferă să rămână – au salarii foarte mari, își pot cumpăra propria casă și chiar câteva apartamente pe care să le închirieze. În Marea Britanie, probabil doar cei cu cele mai mari venituri din Londra își pot permite asta. Cu un salariu mediu în Polonia poți lua un credit și îți poți cumpăra o casă; chiria îți acoperă ratele, iar tu deții un activ”, mai spune el.

La fel ca Koch, Stupka se simte în siguranță în Polonia: „Când eram student, n-am avut niciodată probleme. (Ultima dată când am fost în Marea Britanie,) nu m-am simțit în nesiguranță, dar cred că lucrurile se schimbă.”

Așadar, ce lecții poate învăța Marea Britanie din succesul rapid al Poloniei? „Să revină în UE”, râde Piatkowski.

Într-o notă mai practică, el susține că Marea Britanie trebuie să-și repare fundațiile șubrede și să reducă birocrația.

Potrivit lui, fluxul mare de fonduri europene către Polonia a dus la construirea a aproape 5.000 de kilometri (3.100 de mile) de autostradă în doar două decenii. În următorii zece ani este planificată și o rețea feroviară de mare viteză.

„Spre deosebire de Marea Britanie, unde a fost o mare problemă să construiești o singură linie de mare viteză de la Londra la Birmingham, cred că Polonia probabil va reuși”, spune el.