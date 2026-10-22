Povestea de film a soldatului ucrainean care a stat singur într-o conductă 491 de zile. Și-a amputat singur piciorul cu un cuțit

Foto: Twitter/@CrimeanVoyager

Un soldat ucrainean a rămas blocat pe front, în izolare, timp de 491 de zile, perioadă în care a suferit răni groaznice la ambele picioare și a fost obligat să-și amputeze singur laba unui picior. În cele din urmă, a fost evacuat în cadrul unei misiuni extrem de complicate cu o dronă de mare capacitate, relatează The Independent și Militarnyi.

Kostiantin a povestit despre experiența sa, despre perioada petrecută în această situație și despre împrejurările salvării sale într-un interviu acordat militarului și jurnalistului Iuri Butusov.

După moartea unui camarad și pierderea ambelor picioare, el a continuat să își îndeplinească misiunile și să mențină legătura cu comandamentul. În cele din urmă, soldatul a fost evacuat cu ajutorul unei drone. Este primul caz din lume în care un militar a fost evacuat direct dintr-o poziție de pe front folosind o dronă.

El spune că s-a înrolat voluntar în armată. Inițial însă, cererea sa de înrolare a fost respinsă multă vreme. În cele din urmă, Kostiantin a ajuns într-o poziție numită „Veretun”, amenajată într-o conductă de drenaj din beton, unde militarii își construiseră un adăpost.

„Cum s-a ajuns la cele 491 de zile? Camaradul meu s-a întors din permisie și și-a preluat postul în poziția «Veretun». Este vorba despre o conductă de drenaj din beton, în mijlocul căreia băieții au spart o deschizătură și au amenajat un adăpost”, a explicat soldatul.

Condițiile de trai erau dificile, dar militarii au încercat să se descurce cât mai bine. Potrivit lui Kostiantin, adăpostul fusese amenajat pentru două persoane. Soldații își construiseră chiar și un spațiu pentru gătit.

Hey, Mr. @StephenKing, I think you need to hear this story. This is Kostiantyn Vlasenko. He recently became the first person to be evacuated from a frontline position by drone. He spent 491 days on the front line, during which he had to amputate both of his own legs. In a recent interview, he shared that one of the things that kept him going was your novel The Outsider, which his wife had sent him in a package. He's a huge fan of yours. I hope you’ll see this story — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) October 21, 2026

„Ne-am făcut până și o bucătărie în care puteam găti. Am săpat cum trebuie, ne-am instalat, ca să spun așa, și ne-am obișnuit cu condițiile de acolo”, și-a amintit el.

Kostiantin a petrecut aproximativ zece luni în conductă. Inițial, poziția era apărată de doi militari, dar ulterior camaradul său a fost ucis într-un atac cu dronă.

Yesterday, we all saw the video of Kostiantyn Vlasenko, a Ukrainian Defender from the 30th Brigade, being evacuated by drone from a position on the left bank of the Oskil River in the Kupiansk sector, Kharkiv region. I was deeply impacted by the video and his interview. After being seriously wounded in February, Kostiantyn lost one leg. Several months later, when gangrene set in, he had to amputate his other leg himself. Throughout all of this, he continued to hold the position alone. Several attempts to evacuate him by land had failed, so different units of Ukraine's Defense Forces came together to rescue Kostiantyn. I'm speechless. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 20, 2026

Încercări eșuate de evacuare

Din cauza intensificării atacurilor cu drone ale invadatorilor, apărătorii ucraineni au rămas blocați în acea poziție. Trupele ucrainene au încercat să organizeze schimbarea militarilor, dar nu au reușit să ajungă la adăpost. Nici cei care au încercat ulterior să recupereze trupurile camarazilor căzuți nu au putut străbate traseul.

„Inamicul și-a sporit numărul de drone”, a explicat Kostiantin, referindu-se la motivul pentru care schimbarea militarilor devenise imposibilă.

Potrivit acestuia, a existat o singură încercare de schimbare a efectivelor. Când a devenit clar cât de periculos era traseul către poziție, soldatul a decis să nu pună în pericol alți militari pentru a fi evacuat.

„Așa că le-am spus să nu mai vină după mine. Preferam să mor singur”, a declarat militarul ucrainean.

În timp ce se afla în poziția sa, Kostiantin a suferit răni provocate de schije și și-a pierdut ambele labe ale picioarelor. Pe una dintre ele, spune el, a fost nevoit să și-o amputeze singur.

„Am așezat-o pe o cărămidă. Am luat un cuțit... Îmi curgeau lacrimile pe față. Trebuia să o tai. Și am tăiat-o”, și-a amintit soldatul ucrainean.

În ciuda suferințelor prin care trecuse, militarul a încercat să își păstreze tăria de spirit. Pachetele trimise de soția sa, precum și o carte a scriitorului american Stephen King, l-au ajutat să reziste. După cum a povestit în interviu, comandanții îi trimiteau și ei proviziile necesare și țigări.

Un episod care i-a rămas întipărit în memorie s-a petrecut odată cu încălzirea vremii. În timp ce se târa spre un pachet cu provizii, a observat că în jurul picioarelor sale se adunaseră numeroși fluturi.

„Primăvara a fost frig, apoi s-a încălzit. Mă târam spre un sac cu provizii. M-am uitat în jos să văd ce aveam la picioare. Și erau vreo 200 de fluturi. Portocalii și negri. Păreau sănătoși. M-am gândit: «Doamne, până și din picioarele mele au ieșit fluturi»”, a povestit Kostiantin râzând.

O dronă de mare capacitate a fost modificată pentru evacuare

În ciuda împrejurărilor dificile, armata ucraineană nu l-a abandonat pe Kostiantin. Când a devenit evident că o evacuare convențională era prea periculoasă, militarii au început să caute o soluție alternativă pentru a-și salva camaradul. În acest scop, au modificat o dronă cu șase rotoare, folosită în mod obișnuit pentru lansarea munițiilor sau transportul încărcăturilor.

Drona a fost adaptată pentru a putea evacua soldatul rănit direct din poziția în care se afla. În cele din urmă, operațiunea a fost încununată de succes: Kostiantin Vlasenko a fost salvat cu ajutorul dronei.

Kostiantin Vlasenko a povestit că, după ce și-a pierdut picioarele, se resemnase cu gândul că va rămâne pentru totdeauna în poziția în care se afla.

O misiune coordonată îndelung

Kostiantin Vlasenko, în vârstă de 49 de ani, a intrat în istorie devenind prima persoană evacuată dintr-o zonă de război cu ajutorul unei drone aeriene, în condițiile în care dronele rusești și minele terestre făceau imposibilă o operațiune convențională de salvare.

Potrivit publicației ucrainene Oboronka, misiunea de salvare desfășurată luna aceasta a fost rezultatul a peste șase luni de pregătiri, care au presupus coordonarea elicopterelor, a mijloacelor de război electronic și a artileriei cu echipa de operatori de drone de la sol.

„Zborul a fost liniștit. În cea mai mare parte a timpului, m-am uitat la împrejurimi”, a povestit soldatul după spectaculoasa sa salvare.

„Iar când am aterizat, m-am simțit în siguranță și ușurat. În sfârșit, urma să îmi revăd familia în curând. Mulțumiri speciale colegului meu responsabil de documente, cu indicativul «Lefty», pentru că m-a răsfățat cu tot felul de bunătăți”.

Inițial, Vlasenko și un camarad se aflau pe malul stâng al râului Oskil, unde apărau o poziție cunoscută sub numele de Veretun, adăpostindu-se într-o conductă de drenaj din beton. Când poziția lor a fost inundată, au fost nevoiți să se mute într-o clădire abandonată.

Celălalt soldat a fost ucis pe 16 februarie, în timp ce încerca să ajungă la o poziție de rezervă, iar Vlasenko a rămas singur într-o zonă aflată permanent sub amenințarea atacurilor.

Militarii ruși îi cunoșteau poziția și au încercat să îl determine să renunțe la rezistență, însă infanteristul a refuzat.

„Frate, știm că ești aici. Camarazii tăi nu te vor ajuta”, și-a amintit el că îi spuneau rușii, într-o declarație acordată publicației ucrainene Fakty.

Soldatul, soț și tată, a fost grav rănit de o muniție lansată de o dronă rusească, atacul provocându-i leziuni severe la extremitățile ambelor picioare.

În cele din urmă, la piciorul stâng s-a instalat necroza, iar laba piciorului s-a desprins. Pe cea dreaptă, Vlasenko și-a amputat-o singur, folosind un cuțit.

Rămas blocat pe un teritoriu controlat sau amenințat de forțele inamice, Vlasenko nu mai putea părăsi poziția fără ajutor. Ucraina a încercat în repetate rânduri, de-a lungul lunilor, să organizeze misiuni de salvare, însă fiecare încercare a fost împiedicată de forțele ruse, a relatat Oboronka.

Prezența permanentă a dronelor inamice a făcut imposibilă trimiterea infanteriștilor pentru a ajunge la soldat. Vlasenko a supraviețuit luni întregi în această stare, primind din aer alimente și alte provizii și comunicând prin stație radio cu baza sa, până când a fost salvat luna aceasta.

Soldatul a declarat pentru Fakty că se temea că alți militari ar putea muri încercând să îl salveze și că ajunsese să se resemneze cu ideea că va rămâne acolo pentru totdeauna. „Nu mai voiam să vină după mine. Acceptasem deja că voi rămâne acolo pentru totdeauna”, a spus el.

Operațiunea de salvare a devenit posibilă la aproximativ șase luni după ce ideea fusese propusă pentru prima dată de un responsabil cu informațiile militare din Batalionul 2 Mecanizat, cunoscut sub indicativul „Alex”. El sugerase utilizarea unei drone aeriene pentru a evita pericolele de la sol.

Pentru misiune a fost aleasă o nouă dronă, Heavy Shot Ayudag-6, capabilă să transporte o încărcătură de până la 130 kg și echipată cu un troliu.

Pentru ca operațiunea să reușească, Vlasenko trebuia să se fixeze singur de dronă, într-o poziție semișezândă. Orice greșeală în această etapă ar fi putut duce la căderea sa.

Cu o zi înaintea salvării, soldatului i-a fost trimis din aer un telefon care conținea instrucțiuni video despre utilizarea noului dispozitiv.

„În urma analizelor, am calculat când activitatea dronelor inamice este cea mai redusă. Am decis să zburăm în semiîntuneric, la trecerea dintre noapte și zi”, a declarat „Alex” pentru Oboronka.

În timpul misiunii de salvare, Ucraina a desfășurat drone de bombardament Vampire pentru a distrage atenția operatorilor sistemelor antiaeriene rusești. Una dintre dronele folosite pentru diversiune a fost doborâtă, în timp ce drona care îl transporta pe Vlasenko a reușit să se retragă fără să fie observată.

Elicopterele au însoțit traseul de întoarcere al lui Vlasenko către o zonă sigură, în timp ce artileria ucraineană a bombardat punctele de decolare ale dronelor rusești din regiune.