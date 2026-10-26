Premierul Andy Burnham: Revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană ar fi alegerea publicului, nu a mea

Andy Burnham. sursa foto: Getty

Premierul britanic Andy Burnham a declarat, luni, că ar vrea ca Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană, dar că decizia aparține cetățenilor, nu lui, și a exclus categoric orice încercare de readerare înainte de următoarele alegeri, transmite The Guardian.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat emisiunii Good Morning Britain, de pe postul ITV, la începutul săptămânii în care Guvernul de la Londra își prezintă bugetul.

Întrebat dacă se consideră omul „predestinat” să fie premierul care va readuce țara în UE, Burnham a răspuns: „Sincer, nu. Văd ca fiind treaba mea să fiu pragmatic în toată această situație. Pot să fac lucrurile să funcționeze mai bine? Pot să aduc creștere economiei britanice?”

„Am spus – și o să fiu sincer – că mi-ar plăcea să văd asta întâmplându-se cât trăiesc, dar nu o să o iau înaintea publicului. Nu o să impun aici propriile mele opinii. Trebuie să te asiguri că publicul britanic este cel care decide”, a adăugat acesta.

Interviul vine după ce, duminică, partidele de opoziție și, în privat, unii deputați laburiști l-au criticat pe Burnham pentru declarațiile făcute într-un interviu pentru Sunday Times, în care a spus că ar fi dispus să ia în calcul intrarea în următoarele alegeri cu propunerea de a accepta regulile UE privind libera circulație.

La conferința Partidului Laburist, Burnham afirmase deja că revenirea în UE ar putea fi cea mai bună variantă care să rezulte din renegocierea acordului post-Brexit pe care o propune.

Fostul lider laburist Neil Kinnock declarase recent că, în opinia sa, Burnham este hotărât să readucă Marea Britanie în UE.

Acuzat că a încălcat promisiunea făcută în campania pentru alegerile parțiale din Makerfield, de a nu redeschide disputa privind referendumul pentru Brexit, Burnham a respins acuzația și a reluat argumentul potrivit căruia relația cu UE trebuie revizuită, deoarece actualul acord post-Brexit nu funcționează.

Premierul a susținut că dezbaterea nu îi va dezbina pe britanici, ci i-ar putea apropia: „Și, ca să revin la Brexit, doar vorbind despre el într-un mod mai practic, fiind sinceri în privința lui... asta poate începe să-i apropie pe oamenii care au votat diferit. Diviziunile prin care am trecut în ultimul deceniu chiar trebuie să ia sfârșit și trebuie să-i aducem pe oameni împreună... Încerc să dau țării o direcție și nu am cum să fac asta fără să revin la relația cu Europa și să spun: «Uitați, iată câteva variante pentru cum să facem lucrurile cum trebuie»”.

Burnham a exclus, de asemenea, organizarea unor alegeri anticipate.

„Nu mă gândesc la asta (la alegeri anticipate). Nu știu dacă asta e impresia pe care o las, dar chiar nu mă gândesc la asta. Nu vin alegeri prea curând. Oamenii pot să-și scoată asta din minte”, a susținut el.

Luni, premierul britanic participă la un summit privind persoanele fără adăpost, la Downing Street, în timp ce liderul Reform UK, Nigel Farage, și purtătorul de cuvânt al partidului pentru Trezorerie, Robert Jenrick, își prezintă ceea ce numesc „planul de salvare economică”.