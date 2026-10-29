Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a demisionat cu nouă luni înainte de încheierea mandatului

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a demisionati. Foto: Getty Images

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a demisionat și se va retrage efectiv în 7 februarie 2027, a anunțat BCE într-un comunicat emis joi, scrie Reuters.

„Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a informat astăzi Consiliul Guvernatorilor și președintele Consiliului European, António Costa, că se va retrage din funcție la 7 februarie 2027”, a anunțat BCE.

Mandatul lui Lagarde era programat să dureze până la sfârșitul lunii octombrie 2027, dar speculațiile despre o plecare anticipată se intensificau de luni de zile, zvonurile fiind că ar urma să plece pentru a prelua conducerea Forumului Economic Mondial. Consiliul de administrație al Formului, din care face parte și Lagarde, urma să se întrunească pe 2 noiembrie și ar putea să o aleagă în funcția de următor președinte, au declarat în 16 octonbrie persoane apropiate organizației. În vârstă de 70 de ani, Lagarde se bucură de un sprijin larg din partea consiliului de administrație, din care fac parte 27 de membri.

BCE urmează să anunțe decizia sa privind rata dobânzii joi, iar apoi Lagarde va susține o conferință de presă.