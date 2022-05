Președintele Consiliului European, fotografiat în adăpostul unde s-a refugiat în timp ce rachetele rusești loveau Odesa

Prim-ministrul ucrainean Denis Shmihal, care l-a însoțit pe Michel în adăpost, a publicat pe Twitter o fotografie cu ei doi în locație, la care a atașat următorul text.

"Partea oficială a întâlnirii noastre a fost întreruptă de alerta de raid aerian și de rachetele lansate de agresor în apropiere de Odesa.

Am folosit fiecare minut petrecut în adăpostul anti-bombe pentru a discuta despre acțiuni comune: cum să oprim Rusia și cum să reconstruim Ucraina. Sunt recunoscător pentru vizita unui adevărat prieten al Ucrainei."

Official part of our meeting with @eucopresident was interrupted today by air raid alert & missiles fired by aggressor near #Odesa. Used every minute in the bomb shelter to tackle joint actions: how to stop russia & rebuild #Ukraine. Grateful for the visit of a true ??'s friend pic.twitter.com/F1B0cIIrLY