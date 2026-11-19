Președintele Poloniei i-a dăruit lui Donald Trump un "tron de chihlimbar". Cadoul "a făcut impresie" la Washington

1 minut de citit Publicat la 09:26 19 Noi 2026 Modificat la 09:26 19 Noi 2026

Președintele Poloniei i-a dăruit lui Donald Trump un "tron de chihlimbar". FOTO X Clash Report

Președintele polonez Karol Nawrocki i-a oferit omologului său american, Donald Trump, un "tron de chihlimbar" cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, scrie TVP World.

Potrivit relatării de miercuri a televiziunii poloneze TVN24, cadoul a fost înmânat la Washington, pe 14 iunie, în timpul festivităților dedicate zilei de naștere a lui Trump. Evenimentul a fost prezentat și ca parte a celebrărilor care au marcat 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite.

În iunie, Marcin Przydacz, șeful Biroului pentru Politică Internațională al președinției poloneze, anunțase că Trump va primi două cadouri de la Nawrocki, "unul din partea statului" și unul "mai personal".

Polish President Karol Nawrocki secretly gave Donald Trump an ornate amber-inlaid oak armchair, dubbed an “amber throne,” for his 80th birthday. It features a large amber panel of the White House, a US bald eagle, lion-head armrests and miniature US landmarks on the legs. The gift was kept secret even from Poland’s Foreign Ministry and its embassy in Washington. — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

Primul a fost o placă de marmură, oferită "în numele poporului polonez" și destinată unui arc de triumf a cărui construcție este planificată la Washington. Ce urma să conțină al doilea cadou a rămas necunoscut publicului până la dezvăluirea TVN24.

Cadoul "a făcut impresie" la Washington

Așa-numitul tron este un scaun împodobit cu elemente din chihlimbar și simboluri americane. Potrivit TVN24, piesa a fost realizată de Lucjan Myrta, un cunoscut artist polonez specializat în prelucrarea chihlimbarului.

Myrta a declarat postului de televiziune că scaunul fusese comandat inițial de biroul fostului președinte polonez Andrzej Duda, în timpul primului mandat al lui Trump.

Nu se știe ct a costat cadoul. Przydacz a declarat pentru TVN24 că darul "a făcut impresie" la Washington.