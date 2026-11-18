Preţul aurului a coborât la cel mai jos nivel din ultimul an, sub presiunea dolarului puternic și a dobânzilor din SUA

2 minute de citit Publicat la 08:13 18 Noi 2026 Modificat la 08:13 18 Noi 2026

Preţul aurului a coborât la cel mai jos nivel din ultimul an. Foto: Getty Images

Prețul aurului a scăzut miercuri cu peste 1%, atingând cel mai redus nivel din ultimul an, pe fondul întăririi dolarului și al așteptărilor privind majorarea ratelor dobânzilor în SUA. În același timp, investitorii au așteptat publicarea procesului-verbal al reuniunii Rezervei Federale, în căutarea unor indicii privind direcția politicii monetare, informează Reuters.

La ora 04:28 GMT, prețul aurului pe piața spot înregistra o scădere de 1,6%, ajungând la 3.787,65 dolari pe uncie, după ce, anterior în cursul ședinței, atinsese cel mai scăzut nivel din septembrie 2025. Contractele futures pe aur din SUA, cu livrare în decembrie, au scăzut cu 1,9%, la 3.789,40 dolari.

"Tendința de scădere a prețurilor aurului a fost determinată, în principal, de sentimentul pieței și de factori tehnici; reconfirmarea unei atitudini restrictive din partea oficialilor Rezervei Federale (Fed), alături de creșterea randamentelor titlurilor de trezorerie americane, au dus, la rândul lor, la o consolidare a dolarului american”, a declarat Kelvin Wong, analist senior de piață la OANDA.

Dolarul s-a menținut stabil, aproape de un maxim al ultimelor 19 luni, ceea ce a făcut ca aurul, cotat în moneda americană, să devină mai scump pentru cumpărătorii din străinătate.

Cum va reacţiona Banca Centrală din SUA

Președintele Băncii Federale din New York, John Williams, a declarat marți că banca centrală a SUA va trebui, probabil, să majoreze din nou ratele dobânzilor pentru a contracara presiunile inflaționiste, însă a respins ideea că Rezerva Federală (Fed) ar trebui să adopte o strategie mai agresivă.

Piețele estimează o probabilitate de 95,7% pentru o majorare a ratelor dobânzilor în SUA cu 25 de puncte de bază în luna decembrie, în timp ce probabilitatea unei creșteri mai ample, de 50 de puncte de bază, este evaluată la 4,3%, conform instrumentului FedWatch al CME.

Ratele mai ridicate ale dobânzilor cresc costul de oportunitate al deținerii metalelor prețioase care nu generează randament, reducându-le atractivitatea pentru investitori.

„Aurul este tratat din nou ca un activ de lichiditate, pozițiile fiind reduse pentru a gestiona volatilitatea și pentru a elibera capital în alte segmente ale pieței”, a precizat Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade, într-o notă.

Investitorii așteaptă acum publicarea procesului-verbal al reuniunii Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) din cadrul Fed, desfășurată în perioada 27-28 octombrie; documentul urmează să fie făcut public la ora 19:00 GMT.

În ceea ce privește alte metale, prețul argintului pe piața spot a scăzut cu 3,1%, ajungând la 45,94 dolari pe uncie, platina a coborât cu 1,5%, la 1.408,30 dolari, iar paladiul a scăzut cu 2%, la 951,42 dolari.