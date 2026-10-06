Prim-ministrul Greciei spune că restituirea frizelor Partenonului va fi parte din discuțiile pentru apropierea dintre Londra și UE

1 minut de citit Publicat la 18:45 06 Oct 2026 Modificat la 18:45 06 Oct 2026

Sculpturile se află la Muzeul Britanic. Foto: Getty Images

Prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, a declarat marți că subiectul restituirii frizelor Partenonului de către Londra va „face parte” din orice viitoare dezbatere cu privire la o apropiere între Marea Britanie și Uniunea Europeană, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Sculpturile Partenonului (...) vor face parte din această dezbatere. Nu este o temă doar pentru Grecia, este o temă pentru Europa”, a afirmat Mitsotakis la Atena.

Mitsotakis, a cărui țară va asuma președinția rotativă a UE în semestru al doilea al anului 2027, a adăugat că va „intensifica” revendicările Greciei pe lângă guvernul de la Londra și British Museum.

Anii de discuții cu British Museum, unde frizele antice se află de peste două secole - un subiect care afectează relațiile dintre Atena și Londra -, „nu au adus progrese”, a menționat el.

Grecia afirmă că frizele de la Parthenon au fost jefuite în anul 1802 de către Thomas Bruce, zis Lord Elgin, ambasadorul britanic din epocă pe lângă Imperiul otoman.

Londra susține, în schimb, că aceste sculpturi au fost „achiziționate în mod legal” de către Elgin înainte de a fi vândute British Museum.

Guvernul elen propune de multă vreme British Museum un acces temporar la alte comori arheologice care nu au ieșit niciodată din țară, dacă muzeul va trimite frizele celebrului templu de pe Acropole.

„Am putea să oferim British Museum un parteneriat cultural unic”, a spus marți Mitsotakis, adăugând că va apăra „cu multă vigoare diplomația culturală” pe lângă noul prim-ministru britanic.

Andy Burnham, care l-a înlocuit pe Keir Starmer în Downing Street în iulie, a adoptat în august poziția de lungă durată a guvernului britanic, declarând pentru cotidianul Financial Times că acest dosar ține de British Museum.

Prerogativele muzeului sunt însă limitate de o lege din 1963 care îi interzice să vândă ori să cedeze comorile pe care le deține, iar o restituire definitivă a frizelor Partenonului ar necesita un demers parlamentar.