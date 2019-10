Primele imagini cu locul în care a murit liderul grupării Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi. Donald Trump: „A murit ca un laş, ca un câine”

Americanii au publicat primele imagini cu locul devastat de explozia prin care liderul grupării Statul Islamic Abu Bakr al-Baghdadi și-a luat viața, încolțit fiind de trupele de intervenție.

Anterior, preşedintele Donald Trump declara că se gândeşte să facă publice fragmente din înregistrarea video a operaţiunii forţelor speciale americane de eliminare a lui Abu Bakr al-Baghdadi.

Într-un discurs televizat, Trump a relatat în detaliu operaţiunea în cursul căreia şeful SI a fost încolţit de forţele americane, după care a declanşat centura cu explozivi pe care o purta.

'Nu a murit ca un erou, a murit ca un laş' şi 'ca un câine', a spus Trump, afirmând că al-Baghdadi 'a fugit într-un tunel fără ieşire, gemând, plângând şi strigând'.

Preşedintele american a mai explicat că a vizionat în timp real, din aşa-numita 'cameră de situaţii' de la Casa Albă, operaţiunea forţelor speciale.

This is the destroyed compound where U.S. officials say Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi was killed. Trump announced yesterday that special forces were raiding the compound when al-Baghdadi killed himself and several of his children by detonating a suicide vest. pic.twitter.com/O3sKcW4eEX