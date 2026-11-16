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Principalele trei rafinării care aprovizionează Moscova și-au oprit activitatea, după ultimele atacuri cu drone ale Ucrainei

M.L.
3 minute de citit Publicat la 20:05 16 Noi 2026 Modificat la 20:35 16 Noi 2026
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rafinarie Moscova
Rafinărie de lângă Moscova, lovită de drone ucrainene. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

Principalele trei rafinării de petrol, care aprovizionau Moscova și regiunea capitalei ruse, și-au încetat activitatea, după noul val de atacuri cu drone, inițiat de Ucraina, de la începutul lunii noiembrie, informează The Moscow Times.

Publicația îl citează pe expertul Rand Corp, Michael Bohnert, care a arătat, într-o postare pe X, că rafinăria Ianos, din Iaroslavl, cu o capacitate de 314 mii de barili pe zi, și-a încetat complet producția, după un atac cu drone ucrainene desfășurat pe 3 noeimbrie.

De asemenea, rafinăria Lukoil din regiunea  Nijni Novgorod, care livrează combustibil Moscovei, printr-o conductă de  petrol, și-a oprit deja producția de rafinare a petrolului.

Activitatea la rafinăria Rosneft, din Riazan, atacată pe 5 noiembrie, este paralizată în proporție de 90%: aici sunt  procesați 34.000 de barili pe zi, față de potențialul de 342.000 de barili/zi.

Singura rafinărie funcțională din regiunea Moscovei a rămas Gazprom Neft. Totuși, rafinăria își revine cu greu, după atacurile cu drone din iulie. îÎn prezent, rafinăria este la 70% capacitate de rafinare.

Rusia rafinează acum petrol la o treime din capacitatea de dinaintea războiului cu Ucraina

Aproape toate rafinăriile atacate de Forțele Armate ale Ucrainei în ultimele două săptămâni și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitate, conform datelor Rand. Cea mai mare rafinărie din regiunea rusă Omsk din Rusia funcționează la 30%  capacitate, după un atac din 11 noiembrie.

Rafinăria din Novokuibișevsk și-a încetat complet producția, după atacul din 30 octombrie. Rafinăria din Volgograd și rafinăria Novufimsky (31 octombrie) funcționează și ele la jumătate din capacitate.

După atacurile din septembrie, rafinăriile Kuibișev și Syzran nu și-au revenit, iar cea din Tuapse, singura de pe coasta Mării Negre a Rusiei, este inoperabilă încă din mai.

Loviturile ucrainene „au afectat o mare parte din capacitatea de rafinare a Rusiei și au încheiat o scurtă perioadă în care Federația Rusă înregistra un surplus de produse petroliere”, a spus  Michael Bohnert. În plus, pe lângă creșterea frecvenței loviturilor, acestea devin tot mai eficiente.

Volumul rafinării petrolului din Rusia, potrivit expertului, a scăzut la 3,7 milioane de barili pe zi, cu o treime mai mic decât nivelul obișnuit de dinainte de război, de 5,5 milioane de barili pe zi.

De la începutul anului, dronele ucrainene au lovit rafinăriile de petrol de la Marea Baltică până în Urali în peste 120 de atacuri. Campania din noiembrie a afectat 11 rafinării, inclusiv principalele 5, ca mărime, din Rusia, arată o  analiză Bloomberg, citată de The Moscow Times.

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Etichete: Rusia rafinarii atac drone Ucraina Moscova Război Ucraina

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