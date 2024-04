”Mi-a dat un bacșiș uriaș, de peste 20.000 de dolari” | O tânără profesoară a povestit experiența sa din Dubai, unde s-a mutat pentru a medita copiii milionarilor

O profesoară și-a dorit să facă o schimbare în carieră, astfel că s-a mutat în Emiratele Arabe Unite, unde a început să mediteze copiii milionarilor. Ea a povestit cum a primit peste 20.000 de dolari bacșiș de la mama unuia dintre elevii săi.

Sursa foto: Gettyimages

În vârstă de 25 de ani, o profesoară din Marea Britanie a ales să înceapă o viață nouă în Dubai.

Tânăra a ales să mediteze copii provenind din familii foarte bogate, inclusiv milionari și miliardari care au prosperat în domenii precum petrolul, tehnologia și alte industrii.

În cadrul unui interviu, profesoara în vârstă de 25 de ani a povestit cum este viața sa după ce a decis să facă această schimbare.

Potrivit acesteia, stilul de viață este unul total diferit. La început, când a ajuns în Emirate, aceasta a rămas surprinsă de apartamentul de lux în care locuia unul dintre elevii săi.

Complexul era echipat cu sală de artă, spații pentru masaj, sală de sport și chiar un cinematograf privat, întinzându-se pe cinci niveluri cu acces prin lift privat și pază strictă la intrare.

”De atunci, am predat unor copii care fac parte din familii de elită din Dubai, milionari și miliardari care au făcut bani din investiții în petrol, startup-uri tehnologice și alte afaceri. Una dintre familiile pentru care am lucrat locuia într-unul dintre cele mai scumpe apartamente din Dubai, care avea o sală de artă, salon de masaj, sală de sport și cinematograf. Era dispus pe cinci etaje și avea un lift privat și câini de pază pe ușă”, a povestit profesoara, notează The Business Insider.

”Îmi găteau masa și îmi aduceau băuturi și aproape că mă simțeam parte din familie”

Mai mult decât atât, profesoara susține că părinții elevilor erau mereu ospitalieri și aveau grijă ca ea să se simtă bine în confortul casei lor.

”Părinții nu erau adesea în preajmă, dar cei pe care i-am întâlnit erau aproape întotdeauna prietenoși cu mine. Am avut cele mai multe contacte cu bonele, care țineau mereu companie copiilor. Îmi găteau masa și îmi aduceau băuturi și aproape că mă simțeam parte din familie, ca o soră mai mare”, a mai spus profesoara.

Pe lângă aceste beneficii, tânăra mărturisește că părinții acestor elevi nu se uită la bani când vine vorba de educația și de binele copiilor lor.

La un moment dat, unul dintre elevi i-a spus că îi oferă 3.000 de dolari, dacă face temele în locul lui.

”Apoi mi-a dat 3.000 de dolari ca să-i fac temele pentru acasă”, a povestit femeia.

Tânăra susține că acesta este un comportament absolut normal în Dubai, unde copiii sunt obișnuiți cu bogăția extremă.

”Dacă știau că voi fi acasă la un client la un moment dat, se ofereau să plătească dublu sau triplu pentru a mă convinge să vin în schimb la ei. Și de fiecare dată când credeam că le-am văzut pe toate, se găsea ceva care să mă surprină”, a spus profesoara.

Tânăra mai susține că, într-o zi, a întârziat la meditațiile cu unul dintre elevi, din cauza faptului că i s-a stricat mașina.

La următoarea ședință, mama elevului i-a oferit acesteia 7.000 de dolari pentru reparații, iar la sfârșitul anului i-a dat un bacșiș generos de peste 20.000 de dolari, în semn de recunoștință pentru tot ce a făcut pentru copil.

”Aceeași familie mi-a dat un bacșiș uriaș, de peste 20.000 de dolari, la sfârșitul anului”, a mai spus femeia, potrivit sursei citate.