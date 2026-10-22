Propaganda iraniană a construit o cușcă în Teheran, în care a fost pus un actor care îl imită pe Trump. Reacția trecătorilor

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Propaganda anti-americană este o priveliște obișnuită pe străzile Teheranului, dar autoritățile din Iran au decis să meargă puțin mai departe, în această privință: au construit o celulă de închisoare, în capitala iraniană, în interiorul căreia un actor îl interpretează pe Donald Trump, informează ctvnews.

Construcția a devenit un punct de atracție pentru locuitorii Teheranului, care se opresc în dreptul „cuștii” pentru a face selfie-uri sau pentru a adresa insulte la adresa personajului care-l intepretează pe președintele SUA, arată CNN.

„Nu-ți face griji, îți plătim cauțiunea și te scoatem”, a strigat un localnic, în vreme ce un adolescent iranian a spus: „Trump, de data asta, te ucidem!”.

Celula de închisoare în care se află „Trump” este suspendată la câțiva metri înălțime în zona pieței Tajrish, un cartier select din nordul Teheranului.

Trump este acuzat de regimul de la Teheran de crime de război comise în timpul războiului SUA-Iran.

De la începutul războiului, declanșat de atacurile americano-israeliene asupra Teheranului, la finele lunii februarie, autoritățile islamice din Iran și-au intensificat acțiunile de propagandă.

În interiorul cuștii suspendate în piața Tajrish din Teheran, se află un actor iranian, îmbrăcat într-un costum închis la culoare și cu o cravată roșie, care poartă o mască din silicon care imită chipul lui Trump. Acesta se plimbă prin „celulă” sau se agață cu mâinile de gratii. Concomitent, pe un ecran din apropiere sunt afișate mesaje care condamnă „crimele de război” ale SUA.