Protest cutremurător în Liov. Peste 100 de cărucioare de copii, plasate în centrul orașului

Ucrainenii lasă cărucioare în Piața Centrală din Liov. Acestea reprezință numărul copiilor uciși în cele trei săptămâni de război.

Memorialul izbitor arată 109 cărucioare aliniate, unul pentru fiecare copil care a murit.

Potrivit Procuraturii Generale, 109 copii au fost uciși și alți 130 au fost răniți de când Rusia a invadat țara, la 24 februarie.

Imaginile au făcut înconjurul lumii. Internauții care le-au distribuit au precizat că priveliștea este înspăimântătoare.

”Ei sunt victimele bombardării clădirilor civile, spitalelor, maternităților, grădinițelor, școlilor și asedierii orașelor întregi”, au transmis pe Twitter activiștii.

These baby strollers are for every kid who died bcoz the world leaders & united nations failed stop this war .. pic.twitter.com/Sx4wU6RCun