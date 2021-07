Circa o mie de foști polițiști au luat cu asalt parlamentul de la Kiev

Circa 1000 de foşti poliţişti au protestat miercuri în faţa clădirii parlamentului de la Kiev, acţiunea escaladând violent. Protestatarii au forţat intrarea în clădire, intrând în conflict cu forţele de ordine, transmite agenţia Unian.

Gestul extrem a fost determinat de faptul că parlamentarii nu au ieşit să discute cu oamenii revoltaţi. Foștii polițiști au rupt gardurile montate în fața parlamentului și s-au apropiat de intrarea în legislativ înainte de a fi respinși de forțele de ordine.

Ulterior aceștia au blocat o stradă și au pichetat clădirea guvernului.

Acţiunea de protest a avut loc la o zi după demisia subită și fără explicații a lui Arsen Avakov, ministrul ucrainean de Interne, care a ocupat portofoliul din 2014. Oamenii au ameninţat că dacă situaţia pensiilor nu va fi rezolvată până pe 14 august, vor lua măsuri şi mai radicale.

Atât biroul președintelui Volodimir Zelenski cât și un purtător de cuvânt al lui Avakov au refuzat să comenteze demisia neașteptată a fostului ministru de interne.

