Protest inedit la Cannes | O femeie dezbrăcată, pe covorul roșu, a protestat împotriva războiului din Ucraina

O femeie a alergat pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes, pentru a protesta față de violența sexuală din Ucraina.

Protestatara s-a dezbrăcat de rochie pentru a arăta un mesaj și culorile steagului ucrainean pictate pe corpul ei.

On the Cannes red carpet for George Miller’s new movie, the woman in front of me stripped off all her clothes (covered in body paint) and fell to her knees screaming in front of photographers. Cannes authorities rushed over, covered her in a coat, & blocked my camera from filming pic.twitter.com/JFdWlwVMEw