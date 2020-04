Proteste de amploare în Statele Unite. Cetățenii cer relaxarea restricțiilor

Protestatarii au luat cu asalt străzile din Michigan, Ohio, North Carolina, Minnesota, Utah, Virginia și Kentucky. Mulți dintre participanți au ieșit cu armele în stradă, pentru a își apăra dreptul la libertate. Cetățenii cer relaxarea restricțiilor, care „distrug economia” și revedicarea drepturilor fundamentale.

Protestele iau amploare pe zi ce trece. Statele Oregon, Idaho și Texas au plănuit proteste pentru zilele următoare.

Președintele american Donald Trump pare să suțină aceste demonstrații. Liderul a postat pe Twitter sloganul protestelor, fără a da însă mai multe explicații.

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!