Proteste masive în Albania împotriva corupției. Tinerii au fost dispersați cu lacrimogene, tunuri de apă și gloanțe de cauciuc

Foto: Capură Twitter

Mii de albanezi au ieșit în stradă la Tirana, capitala țării, sâmbătă, pentru a cere demisia prim-ministrului Edi Rama și pentru a denunța corupția condițiile precare din sistemul de învățământ al țării, relatează AFP, citată de Agerpres. Protestul, la care au participat numeroşi tineri, a fost dispersat cu gaze lacrimogene, tunuri cu apă şi gloanţe de cauciuc, după ce un grup de manifestanţi a aruncat cu pietre în clădirea Ministerului Educaţiei.

Mişcarea de protest, care durează de peste 130 de zile, a căpătat un nou impuls la jumătatea lunii octombrie, odată cu implicarea elevilor şi studenţilor. Manifestaţiile au fost paşnice timp de mai multe luni, însă în ultimele zile au izbucnit violenţe. Mai multe magazine au rămas închise sâmbătă, unele afişând mesaje de susţinere a protestatarilor.

My vantage point at the moment in Tirana, where police are using tear gas and water cannons against demonstrators: https://t.co/Ec1RkKYuGY — Rob Schmitz / 史明智 (@rob_schmitz) October 24, 2026

Protestele au fost declanşate iniţial de un proiect imobiliar şi turistic asociat lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, planificat într-o zonă naturală protejată. Manifestanţii cer anularea proiectului şi revizuirea legislaţiei privind ariile protejate şi investiţiile strategice.

Ulterior, revendicările s-au extins la corupţie, condiţiile din educaţie şi lipsa perspectivelor pentru tineri, într-o ţară din care peste 1,5 milioane de persoane au emigrat după căderea comunismului, în 1990. Potrivit AFP, salariul mediu brut în Albania este de aproximativ 930 de euro pe lună.

Premierul Edi Rama a făcut apel la calm şi a condamnat violenţele, pe care le-a descris drept „intolerabile”. El a susţinut că acestea fac parte dintr-un „război hibrid”, alimentat din exterior.

?? Protests continue in Tirana today. Protesters attack police with fireworks, stones and Molotov cocktails. Police respond with water cannons and tear gas. A smaller number of protesters were reported today. https://t.co/PignLhJLWT — kos_data (@kos_data) October 24, 2026

În paralel, principalul partid de opoziţie, Partidul Democrat, încearcă să atragă studenţii de partea sa, însă aceştia, la fel ca opozanţii proiectului imobiliar, resping orice implicare politică în mişcarea lor.

La manifestaţie, protestatarii au scandat lozinci împotriva premierului şi a liderului opoziţiei, Sali Berisha, pe care îi consideră, alături de întreaga clasă politică, responsabili pentru situaţia din ţară, mai scriu sursele citate.