Proteste violente la Paris. ”Vestele galbene” au provocat mai multe incendii

Protestatarii "vestele galbene" au provocat incendii pe străzile din Paris, iar poliția a intervenit în forță.

Potrivit poliției din Paris, autoritățile au reținut 126 de persoane sâmbătă după-amiază.

Police say 137 people have been taken aside for questioning Paris #yellowvests #giletsjaunes. pic.twitter.com/K94RO8eMzu