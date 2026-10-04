Putin l-a făcut pe Kadîrov general de armată cu 4 stele. Liderul cecen mai are un pas până să ajungă Mareșal al Rusiei

1 minut de citit Publicat la 09:04 04 Oct 2026 Modificat la 09:06 04 Oct 2026

Putin i-a conferit lui Ramzan Kadîrov și titlul de Erou al Federației Ruse. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin l-a numit, prin decret prezidențial, general de armată (4 stele) pe liderul cecen Ramzan Kadîrov. În cadrul unei ceremonii, șeful Gărzii Naționale a Rusiei, Viktor Zolotov, i-a oferit lui Kadîrov o beretă vișinie, relatează RIA Novosti, preluată de The Moscow Times.

„Prin decretul președintelui Federației Ruse, se acordă titlul militar onorific de ofițer Superior, General al Armatei, eroului Federației Ruse, General-colonel Ramzan Ahmatovici Kadîrov. De asemenea, o beretă vișinie este acordată Eroului Federației Ruse, generalul de armată Ramzan Akhmatovici Kadîrov”, a anunțat gazda ceremoniei de la Kremlin.

Gradul de general de armată, cu 4 stele, este cel mai mare grad militar în armata rusă după cel de Mareșal al Federației Ruse. De asemenea, bereta vișinie e considerată cea mai înaltă distincție a Gărzii Naționale a Rusiei.

În armata rusă au dreptul să poarte bereta vișinie doar militarii care au trecut teste riguroase de intrucție fizică, trageri în poligon și exerciții tactice.

Kadîrov a fost numit general-maior în 2020 de către Putin, și 2 ani mai târziu, a primit gradul de general-locotenent. Anterior, Putin l-a făcut pe Kadîrov Erou al Rusiei, Ordinul „Merit pentru Patrie”, gradul III.

În iulie 2020, Kadîrov a primit gradul de general-maior (o stea). În aprilie 2022, Putin i-a acordat lui Kadîrov titlul de general-locotenent (2 stele), iar 6 luni mai târziu, în octombrie, l-a făcut general-colonel (3 stele). Anterior, același Putin l-a decorat pe Kadîrov cu titlul de Erou al Rusiei, Ordinul de Merit pentru Patrie, gradul III, Ordinul Curajului, Ordinul de Onoare și alte distincții.