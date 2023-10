Război în Israel. Teroriştii Hamas răpesc şi ucid civili | Radu Tudor: "Acest amplu atentat terorist realizat de Hamas a inclus şi invadarea unor unităţi militare"

Radu Tudor, analist militar şi jurnalist Antena 3 CNN, a dezvăluit că teroriştii Hamas au dat atacuri inclusiv asupra unor unităţi militare israeliene.

Cel puțin 22 de persoane au fost ucise de la începutul atacului masiv al grupării teroriste Hamas, susține Magenul David Adom. Peste 70 de persoane sunt rănite grav. De asemenea, preşedintele consiliului regional Shaar ha-Negev a fost ucis într-un schimb de focuri.

"Este unul dintre cele mai grave incidente de securitate din istoria statului Israel. Desfăşurarea acestui eveniment aduce la suprafaţă informaţii absolut înfiorătoare. Până în momentul de faţă, şase civili au fost identificaţi ca fiind ucişi de bandele de terorişti ale Hamas. Aceştia au pătruns ilegal pe teritoriul Israelului şi au tras la întâmplare asupra tuturor civililor care le-au ieşit în cale. Sunt morţi, sunt foarte mulţi răniţi. Din păcate, acest amplu atentat terorist realizat de Hamas a inclus şi invadarea unor unităţi militare. Potrivit informaţiile de la Tel Aviv, sunt militari israelieni care au fost luaţi ostatici şi care au fost duşi în interiorul teritoriului din Fâşia Gaza.

Este o stare de tensiune fără precedent pe întreg teritoriul Israelului. Declararea stării de război era inevitabilă, dar ea reprezintă în egală măsură recunoaşterea unui eşec de proporţii pentru serviciile de securitate şi pentru armata israeliană. Acest context de eşec major pentru statul Israel se produce în contextul în care premierul Benjamin Netanyahu a divizat profund societatea israeliană, a scos în stradă mii de militanţi activi ai armatei israeliene, ai serviciilor de securitate, care protestează de mai bine de un an de zile împotriva iniţiativelor legislative care vizează promovarea unor interese personale ale lui Benjamin Netanyahu. Această divizare, această ruptură între Netanyahu şi structurile militare ale Israelului au generat acest eşec de mari proporţii", a declarat Radu Tudor.

Totodată, Radu Tudor a explicat că organizaţia teroristă Hamas este sprijinită de Siria, care, la rândul ei, este o entitate sprijinită de Rusia şi Iran.

"Israelul, cu siguranţă, are şi resurse, are şi argumentele necesare pentru ca 'Sabia de oţel', aşa cum a fost numită operaţiunea de retaliere la adresa teroriştilor, să aibă succes. Numai că ce se înfăţişează acum în faţa ochilor noştri nu cred că va putea fi uitat, nici iertat, prea curând, iar asta va avea un efect destul de grav asupra echilibrului fragil de securitate din Orientul Mijlociu. Este mult mai mult decât un simplu atentat, este o amplă operaţiune militară organizată de Hamas, o organizaţia teroristă care este sprijinită de Siria, o entitate 100% ţinută în mână de Rusia şi care este, în egală măsură, sponsorizată şi sprijinită de Iran", a mai explicat Radu Tudor.

Astăzi, premierul Isralelului, Benjamin Netanyahu a anunţat, într-o postare pe X că Israel este "în război. Nu într-o operaţiune, nu într-o escaladare a unui conflict, ci în război".

Israeli Prime Minister Netanyahu in video statement: “Citizens of Israel, we are at war. Not an operation, not an escalation — at war.”



